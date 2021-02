En una calle de Mallorca

Niebla, bruma, celaje…vender el humo que tanto necesitan en la industria de la política para sostener la cosmología de la mentira, resulta cada día más complicado, aun teniendo a la mano los recursos que presta el poder. En estos días he visto la fotografía del escaparate de una tienda de zapatos y complementos de Mallorca. Los propietarios han puesto un cartel que dice "Liquidación Por Desesperación". Queridos lectores es irracional, inhumano y catastrófico pretender tapar el sol con un dedo. Irresponsabilidad en toda la extensión de la palabra. La fotografía de esta calle de Mallorca se repite por toda España. En cada negocio, pequeña y mediana empresa que se viene abajo hay personas, familias, con sus proyectos de vida, asumiendo responsabilidades y contribuyendo a la economía de nuestra destartalada Nación. El dinero de los Presupuestos Generales del Estado es el dinero que pagamos los contribuyentes en forma de impuestos. Durante el año 2020 se han perdido en España un millón y medio de empleos. Con nuestro trabajo sufragamos los gastos de los Servicios Públicos, así como de los servicios de energía, comunicación, agua corriente, etc. En todos y cada uno de los empleos perdidos viven personas que experimentan la oscuridad y desesperación de quedarse paulatinamente sin dinero para pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda. Que no pueden afrontar los gastos de las necesidades básicas para vivir, desde la electricidad, la ropa, el calzado, los materiales escolares de sus hijos; hasta los alimentos. Se trata de vernos un día sin poder comer; sin poder alimentar a nuestros hijos debidamente. Entonces, ¿dónde quedan los Derechos Humanos? En lo que llevamos del siglo XXI, al parecer no aprendemos del siglo XX, si algo queda demostrado con hechos, datos verificables, argumentados y contrastados, es que progresismo populista no es progreso. No es civilización porque el dogma y la prebenda ideológica persiguen al pensamiento. "Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder. El poder no corrompe solo desenmascara" Pitaco de Mitilene (680-568 a.C.) Los peligros que nos acechan se vienen conociendo y advirtiendo desde la antigüedad. Eso es, a grandes rasgos, la cultura y su utilidad práctica cotidiana. Miedo a la pandemia y a la miseria económica. No podemos dejarnos aplastar por los rentistas de neblinas y foscas.