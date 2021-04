No os comáis las margaritas

Leemos en este periódico que una asociación vegana pretende que se prohiban las galletas con forma de animal. La organización británica Vegan Society cree que "tal uso anima a comer seres vivos y promueve un sentimiento de superioridad sobre los animales". De momento no sabemos cómo anda de extendida esta idea en España. En Francia, al parecer, tiene ya cierto predicamento, ya que la citada asociación, a pesar del Brexit, se ha ido al país vecino para apoyar que se deje de vender este tipo de productos. Su argumento principal es que "el mero hecho de comernos una galletita con forma de león o dinosaurio estaría generando una serie de comportamientos ofensivos y poco respetuosos con la fauna y el medio ambiente". Y añaden un argumento "científico", tan científico como los bulos sobre las vacunas o la creación del mundo en seis días: "el consumo de galletas con forma de animal reitera (sic) a los niños su acceso privilegiado al mundo natural y relega a los animales a ser meros subordinados. Poder 'recolectar' animales, manipularlos y finalmente comerlos, enfatizan la supremacía humana sobre otras especies". No se pueden decir más necedades en tan poco espacio. Empecemos por lo de "comer seres vivos". ¿Qué pretenden, que comamos piedras?. Porque las plantas son seres vivos. Como dice Ritalacantaora en un comentario a la noticia en la edición electrónica, querrán que hagamos la fotosíntesis. Así, nos alimentaríamos directamente del sol. Bueno y también de aire y agua (un inconveniente son los infusorios y otros animalillos microscópicos del agua, que no sabemos si tendrán sentimientos). Lo de que comer galletas "promueve sentimientos de superioridad" nos ha llegado al alma. Deben pensar que los humanos tenemos el mismo nivel intelectual que una holoturia. Cree el ladrón… Porque hay que tener pocas luces para sostener semejantes cipotás. Lo que parece es que esto del veganismo se ha convertido en una religión. Y como tal tiene sus dogmas, su fé inasequible a la razón, sus excomuniones y sus condenas al infierno. Entre sus creencias está la de que es más sano ser vegano que omnívoro. No importa que el ser humano sea omnívoro de nacimiento. Y tampoco les hace mella al argumento de "saludable" el hecho de que tienen que suplementar su ingesta con productos químicos de síntesis. Pero, hay que insistir, las iglesias no se basan en la ciencia ni en la razón sino en la comunión con ruedas de molino. A punto de terminar la columna nos entra la duda de si será el Día de los Inocentes en Inglaterra o en Francia y a Antonio Lao se la han "colao" (o a otro, pero no rima).