No dan una

“donde está la alcaldesa, la alcaldesa dónde está; donde haya una foto, la alcaldesa allí estará”. Esto le cantaban a la alcaldesa los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Almería hace unos días mientras la alcaldesa se negaba a recibirles. La pegadiza cantinela define a la perfección cómo está siendo la gestión hasta ahora del equipo de gobierno del PP con su mayoría absoluta y con María del Mar Vázquez al frente, mucha foto, mucho postureo, pero poca gestión. A pesar de que la alcaldesa nos quiere colar de todo con una sonrisa la gente ya se da cuenta, hasta le sacan cantares.

Que desde el ayuntamiento se eligiera, se pagara e instalara el infame cartel pederasta es un escándalo mayúsculo. Grave es que la concejal haya hecho unas declaraciones con una vaga justificación, pero sin asumir responsabilidades. Que la alcaldesa no haya movido ni un solo dedo para depurar responsabilidades es absolutamente intolerable, seguramente aconsejada por su equipo con el argumento de: “esto ya pasará, hay que dejarlo morir”. Todo este bochornoso espectáculo ha puesto en evidencia la mayor carencia al frente de una institución como el Ayuntamiento de Almería: falta de capacidad y liderazgo. El cartel pederasta va a acompañarlas, a alcaldesa, a la concejal y a todo su equipo de gobierno durante mucho tiempo porque no es una anécdota sino el síntoma.

El síntoma de que no hay gestión, que solo se gobierna a golpe de campaña, malgastando el dinero de los ciudadanos de cara a la galería, comprando mercancía averiada de la izquierda para, eso que les transmiten sus asesores, “abrir el abanico” sin importarles si resuelve o no los problemas que afectan a las familias y a las pymes. Otro ejemplo lo podemos ver con la campaña para el fomento de la Agenda 2030 en la que se hacían entrevistas a pie de calle cuyo gasto fue de 18.000 euros, en la que demuestran no tener pudor alguno en derrochar dinero de cara a la galería y así podríamos sumar mucho más.

Gestión, señora alcaldesa, hubiera sido no llevar a cabo el sablazo fiscal en el IBI o evitar el impacto que va a suponer y ya se lo adelanto, estimados lectores, la próxima subida de la tasa del agua. Haber recortado gasto prescindible, que hay mucho e improductivo. Están más preocupados en que su “acción de gobierno” sea para llenar publicaciones con sonrisas pronunciadas en las redes sociales a que esas sonrisas sean para las familias almerienses. Las sonrisas ensayadas, señora alcaldesa, no enmascaran malas gestiones.