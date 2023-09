Podría decir que no me espero a la efeméride, porque cae en domingo y no me toca escribir artículo, pero también podría ser sincero y decir la verdad, que es lo que voy a hacer. Cuando lo leí ayer, me dije: ¿y si, por cualquier razón, no puedes hacerlo en su día exacto?. Y me contesté: pues lo escribo mañana, y listo. Así que a pesar del lío de fechas aquí me encuentro tratando de hablar bien de los microorganismos, pues me caen estupendamente.

La efeméride se debe a que el 17 de septiembre de 1683 Anton van Leeuwenhoek, comerciante de telas primero y luego empleado municipal, sin formación científica alguna, envió una carta a la Royal Society de Londres, describendo por primera vez los microorganismos, que él denominó “animálculos”, y que vio gracias a las lupas de más de 250 aumentos que los comerciantes empleaban para analizar la calidad de los tejidos. Fue, por tanto, la primera persona que logró observar bacterias y otros microorganismos.

El mundo de los microorganismos estuvo oculto para la ciencia hasta que Leeuwenhoek decidió enfocar con su microscopio más allá de los tejidos y telas de su comercio. Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus dibujos de bacterias publicados en 1684 son de una excelente calidad y nos permiten reconocer varios tipos de bacterias frecuentes y sus agrupaciones: bacilos, cocos, etc.

Destruyó la mayoría de sus creaciones, de las que actualmente solo se conserva una docena. Uno de ellos está expuesto hasta el 8 de diciembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, con motivo de la exposición “Explorando más allá de lo visible” que organiza la Sociedad Española de Microbiología, con motivo de su 75 aniversario. Tengo anotado visitarla, y aviso: daré la lata cuando lo haga. Las observaciones de Leeuwenhoek demostraron que el mundo microbiano está integrado por seres muy pequeños, que están en todas partes y que son muy diversos. Hasta la aparición de las cianobacterias, que llevan a cabo la fotosíntesis y generan oxígeno, entre las que se encuentra mi querida y cuasi reverenciada microalga spirulina, hace unos 2.800 millones de años, la Tierra era un ambiente anaerobio.