El festín de los monos

Beber, cerveza, birra, cubata, terracita, tengo derecho a disfrutar del verano, hay que vivir el día a día, beber, tinto de verano, marcha, noche, disfrute, comilona, la mascarilla es obligatoria pero el que no le da la gana no la lleva, si quiero cumplo las medidas y si no quiero no las cumplo, voy al bar, mantengo conversaciones con personas ajenas a mi familia sin mascarilla y a menos de un metro de distancia, me reúno con las amigas a tomar café y por supuesto ninguna se pone mascarilla, nos ponemos a hablar muy cerca unas de otras, hay que salir y tomar copas, los brotes siempre son en otro sitio, ahora le endiño la responsabilidad a las autonomías y que confinen ellos, a mí no me pilláis en otra, ahora que cada autonomía haga el numerito de salir todos los días en la televisión y que cuenten ellos los afectados, los contagiados, los brotes, los muertos, que dicten ellos las medidas, que se reúnan ellos con ellos mismos, no si al final voy a tener que dictar otro confinamiento y de esta no me salva ni Tezanos, os he traído de Europa (Europa siempre está allí lejos) un montón de dinero, hay que salvar la cultura, la hostelería no la salva ni dios, cerveza, cerveza, cerveza, disfrute, fiesta, fiesta, fiesta, los ingleses tienen la culpa, faltan rastreadores, (no sabía que había gente rastreando a otra gente), lo mejor es que cada uno rastree al vecino, que unos nos espiemos y rastreemos a los otros y así estamos todos rastreados, ahora hay mascarillas hasta en la sopa, me puedo comprar hasta un camión de mascarillas, hay mascarillas de diseño, mascarillas con estampados floreados, en las tiendas de todo a cien (ya no se llaman así pero se entiende) venden mascarillas con todos los emblemas, luego se la pone el que le da la gana, la distancia de seguridad social, que debía de guardarse ya para siempre, no se guarda nunca, hay que advertírselo a la gente, hay que decirle no te acerques más, pero se acercan más, vacaciones, vacaciones, vacaciones, no he hecho nada durante la primavera pero a mí que nadie me quite mis vacaciones, tenemos todos los derechos, la culpa siempre es del gobierno que nos gobierna, bueno pues ya no nos gobierna nadie, ha llegado el descontrol, nada me importa (cantaba Rosendo con Leño), vamos de unas comunidades a otras, hacemos fiestas y montamos la de dios.Tenemos derecho a fastidiarlo todo, extinguirnos y echarle la culpa a otros.