De lo líquido

Vida líquida, amor líquido, miedo líquido, generación líquida, y, por supuesto, modernidad líquida son conceptos basados en la inestabilidad, y acuñados como sólida explicación de las constantes insatisfacciones, penas y desorientaciones que nos acompañan, que nos regaló Zygmunt Bauman para que nos conociésemos mejor y comprendiésemos mejor el mundo en el que vivimos. Y procurarnos una sociedad hospitalaria, por libre y segura, era una esperanza de este ilustre sociólogo, filósofo, ensayista y profesor que consideraba, porque sus experiencias vitales le habían llevado a considerarlo, que no hay valores más esenciales para el ser humano que la libertad y la seguridad. Fue en su obra cumbre, "La modernidad líquida", donde Bauman nos dijo que el capitalismo, con la inestimable ayuda de la globalización, estaba sustituyendo la solidez de la sociedad que trajo el siglo XIX por una precarizante liquidez capaz de arrasarlo todo y sobre la que nos advertía así en sus entrevistas: "Fue una catástrofe enorme (el terremoto de Lisboa de 1755), no sólo material sino también intelectual. La gente pensaba hasta entonces que Dios lo había creado todo, que había creado la naturaleza y había puesto leyes. Pero de repente ve que la naturaleza es ciega, indiferente, hostil a los humanos. No puedes confiar en ella. Hay que poner el mundo bajo la administración humana. Reemplazar lo que hay por lo que puedes diseñar. Así, Rousseau, Voltaire o Holbach vieron que el antiguo régimen no funcionaba y decidieron que había que fundirlo y rehacerlo de nuevo en el molde de la racionalidad. La diferencia con el mundo de hoy es que no lo hacían porque no les gustara lo sólido, sino, al revés, porque creían que el régimen que había no era suficientemente sólido. Era el tiempo de la modernidad sólida. (...) Sin embargo, la historia decidió un camino muy diferente, se hizo líquida.

Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas y no sólo eso: no nos gustan. (...) Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar las existentes.Y sucede en todos los aspectos de la vida. Todo cambia de un momento a otro. (...) Estamos conectados solo por agua y no puedes estar conectado por eso, produce inundaciones, fugas…" (La Vanguardia, 2/11/2014) Para nuestro pesar, Bauman nos dejó en 2017 por lo que no contamos con su lucidez para alumbrarnos en este crucial momento en el que, por primera vez en la historia, el mundo entero se ha parado permitiendo así que el tiempo adelante a la vida… ¿Qué nos diría hoy este ilustre pensador?, ¿Hablaría quizás de responsabilidad líquida?...