Qué procesos subjetivos se hallan implicados en las actividades de la escritura? Yo personalmente escribo porque me goza, porque aún estando jubilado continúo escribiendo desde hace cuarenta años, me sigue apasionando y lo hago normalmente a través del Diario de Almería y algunas otras publicaciones. Mis opiniones en la sección de Opinión, a través de mis Ramblas, podrán ser del agrado de algunas personas, que me consta; pero también soy consciente que pueden formar parte de aburrimiento y criticables por parte de otras. ¿Qué consigo con ello? Principalmente me ayuda a incrementar la memoria y no perder el hábito. Escribo porque me llena y satisface y tal como dijo Cervantes: “La pluma es la lengua del alma”, en este caso el teclado del ordenador, y al explicar acotaciones, opiniones, etc me convierto en un pequeño arquitecto de emociones. Su dedicación rutinaria hace que escribir se convierta en un hábito, una forma de vida, y que las horas que dedico a escribir sean las mismas día a día. Ignoro si el hecho de escribir es por un potencial que llevo dentro, o lo provoca desde fuera una circunstancia.