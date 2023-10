Pasas por mi lado simulando indiferencia, pero ambas sabemos que solo es postureo. Más pronto que tarde, nos miraremos cara a cara, aunque ignoro como me verás tú a mí desde las cuencas vacías de tus ojos. Nos rodeas en un abrazo mortal tan inmenso, que nadie queda fuera de él. Siendo niña, te sentía tan lejana como las brujas, los gnomos o las hadas, formabas parte del imaginario popular que nos era transmitido a través de los cuentos y los relatos. El tiempo, que todo lo cambia y destruye, empezando por la inocencia, te fue acercando a mí a la par que se alejaban las hadas y la magia. La gran diferencia de ese cambio fue que los príncipes y las hadas eran productos de la imaginación, pero tú, eras real como la vida misma. Paulatinamente nos hemos ido acostumbrando a cruzarnos entre los recovecos de la vida, incluso llegamos a rozarnos con fingida indiferencia, pero aún no me has mirado a los ojos, y sigo jugando al escondite contigo, aunque siento tu fría mirada sobre mi nuca. He descubierto que esta es la técnica humana más común para enfrentarse a tu existencia, vivimos como si no estuvieses aquí, cada día planeamos el siguiente, sin pensar que cada segundo pueda ser el último. Hasta aquí ha sido posible la convivencia, solo es cuestión de mirar al frente, pero como se puede obviar tu existencia cuando entras como un torbellino, destruyendo vidas inocentes, utilizada por los hombres como un azote divino? Imposible dormir después de ver las imágenes en las que campas por tus respetos entre una destrucción de dimensiones bíblicas. Difícil encontrar una sola razón que justifique la barbarie de entregarte miles de vidas inocentes, en nombre de una justicia tan errónea como inhumana. Quien ha concedido a un ser humano decidir sobre la vida de otro? Me atormentan las preguntas sin respuesta, hasta el punto de difuminarse el sentido lúdico de la vida que nos permite seguir soñando. Que mentes atormentadas se han hecho con tu guadaña para ir segando el cereal antes de haber espigado? En nombre de que Dios se te usa para romper las almas de quienes sobrevivan a la siega?. Si no existen las hadas, ni los gnomos buenos, ni los príncipes azules, porqué tú sí? Solo quiero despertar de este mal sueño, volver a sentirte espalda contra espalda, seguir luchando contigo, para que nuestro encuentro definitivo se produzca dentro de mil años. Quiero volver a ver las calles llenas de niños jugando, borrar de mi retina esos seres heridos, que hoy gritan por el miedo y el horror, las lágrimas de unos padres destrozados, buscando una ayuda inexistente. Hay un lugar en la tierra donde miras a los ojos a miles de seres humanos desde tus cuencas vacías, y quienes pueden evitarlo miran hacia otro lado, mientras yo he perdido el sueño.