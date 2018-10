El peor trimestre

Al hablar del paro, sabemos que el tercer trimestre es el peor del año en la provincia, lo que lleva a una primera conclusión alentadora, lo mejor está por llegar, el cuarto trimestre. Así, con una tasa de paro que ha escalado -nunca mejor dicho- al 25,53% nos subimos al pódium nacional, tras Melilla 30,79% y Huelva con 25,98%. Es sabido, no obstante, el fuerte componente estacional de nuestra economía: la campaña agrícola, el trabajo en los almacenes intensifican la reanudación del empleo interrumpido en verano. Lo unimos al Black Friday, el comercio y las cenas de Navidad, y nos bajamos del pódium. ¿A qué nivel? En esto hay que ser prudente. Como decía Churchill (que por lo visto lo ha dicho todo de todo) "Evito siempre predecir de antemano porque es mucho más fácil hacerlo a posteriori ". No obstante un vaticinio prudente y optimista a un tiempo sería una reducción de 5.000 parados que nos sitúe por debajo de los 80.000 y una tasa en torno al 22%, que, por desgracia, aún nos mantiene lejos del mejor dato anual hasta la fecha: 31.000 parados en 2007, cuando la tasa se situó por debajo del 10%. El caso es que el trimestre termina con la tasa de paro almeriense superando en once puntos a la nacional. Y esta, la tasa de paro española, al bajar al 14,55% destaca sobre casi todo lo que tengamos que decir. La barrera del 15% era no solo el límite que marcaba el final de la prórroga automática de bonificaciones a la contratación o que pudieran hacerse contratos de formación a personas entre 25 y 30 años, también la ayuda a los parados de larga duración. En efecto, el SED, el subsidio para parados de larga duración, que sustituyó en julio al PREPARA y el PAE, prevé que se prorrogue automáticamente cada seis meses hasta que la tasa de paro anterior baje del 15%. Por tanto, salvo decisión del Gobierno, en enero habría acabado ese subsidio. Si profundizamos, un poco, en los datos de la Encuesta de Población activa de este tercer trimestre, encontramos una confirmación a lo que ya apuntábamos hace tiempo: la creación de empleo en Almería se estabiliza, lo que es lógico. Tras reducirse el paro, en un lustro, en 59.000 personas, el ritmo es difícil de mantener. Fijémonos que, este trimestre el numero de hombres y de mujeres en paro es casi similar, apenas 400 paradas más que parados. ¿Es bueno? No. No, porque este trimestre suele ser el que paran los almacenes que emplean sobre todo mujeres, mientras aumenta el empleo en actividades con mayor presencia de hombres, como hostelería. Veámoslo como una prudente señal de que el mercado laboral se encoge.