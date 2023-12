El problema del PSOE, pienso yo, no es que haya pactado con BILDU la moción de censura para que gobierne en el Ayuntamiento de Pamplona, sino que se anticipasen sus representantes, diciendo que no pactarían con BLDU. Estoy oyendo cada día con quien se debe de pactar y con quien no. Parece que lo que importa a la hora de tomar decisiones que nos afectan a los ciudadanos son las siglas de los partidos, y no el asunto que se somete a votación. En declaraciones de políticos y opiniones de tertulianos, cuando se refieren a pactos de distintas fuerzas políticas, no parece que les importe un bledo la materia sobre la que se adopta el acuerdo, sino que se enzarzan debatiendo sobre las buenas o las malas compañías. Quiero recordar que cuando se sometió al Pleno del Congreso la Ley de Reforma laboral, a la que el PP y VOX votaron en contra, BILDU lo hizo a favor. ¿Tendría que haber retirado el Gobierno un proyecto de ley, consensuado entre la patronal y sindicatos, ante el riesgo de compartir con BILDU su aprobación? ¿Fue un desatino proponer una subida de las pensiones, como nunca se había hecho, ante la amenaza de que BILDU votase a favor? ¿Tendría que habérselo pensado el Gobierno, a la hora de presentar unos Presupuestos Generales del Estado que corrían el peligro de obtener el voto favorable de BILDU? Durante la pasada legislatura BILDU ha permanecido en candelero, utilizándolo como arma arrojadiza, para condenar políticamente a Pedro Sánchez, desde el día que dicho partido votó a favor de su investidura para presidir el Gobierno. Para la derecha validar unos votos legítimos que prefieren un gobierno socialista, significa pactar con BILDU, que es como si se pactase con el demonio. Y en las elecciones del 23 de julio, ante la posibilidad de que gobernase un partido compuesto por el PP y VOX, han apoyado de nuevo la investidura de Pedro Sánchez. Resulta que BILDU es un partido constituido como establece la Constitución, con derecho a participar en unas elecciones al Parlamento, y sus diputados, que pueden votar con absoluta libertad, han optado en ambas ocasiones, por hacerlo a favor del candidato del PSOE. Es predecible que, de cara al futuro, El PP y el PSOE sean los partidos que tengan posibilidad de formar gobierno y no hace falta ser un lince para saber donde irán a parar los votos de BILDU. La única posibilidad que tiene el PSOE de no gobernar con el apoyo de BILDU sería no presentándose a unas elecciones.