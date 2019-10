Jugadores y afición se vuelcan con Juanjo López

El presidente de la Peña Ortiz Bernal, Juan José López, tiene ante sí el partido más importante de su vida y toda la afición de la Unión Deportiva Almería le está mostrando su apoyo y cariño para que sea capaz de ganarlo. Las redes sociales se han volcado con él estos días en los que se ha conocido la noticia del cáncer al que quiere golear y hasta la ‘Grada Joven’ exhibió una pancarta en el partido del pasado sábado frente al Lugo en el que se podía leer ‘Fuerza Juanjo’.

Este aficionado rojiblanco, de los que se le conoce como de los de toda la vida, es una persona muy querida en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Su carácter, amable y atento, le hacen ser un referente dentro del mundo de los aficionados y por eso la noticia ha impactado a todo el mundo. “Juanjo te mandamos toda la fuerza y todo el cariño de parte de la primera plantilla de la UD Almería. Te necesitamos ‘a full’ domingo tras domingo. ¡¡¡¡Dale!!!!!”, fue el mensaje de ánimo del capitán René, al que le siguieron cientos.

‘Diario de Almería’ se puso en contacto con Juanjo López, que quiso dedicar unas líneas a todos los que han preocupado por él. “Nunca podré devolver tanto cariño, de verdad, me siento afortunado y por otra parte abrumado de recibir tantas muestras de apoyo. Una batalla sin guerreros no se gana, yo tengo a mi familia, mis amigos y a toda la Unión Deportiva Almería como la tropa más cualificada y entrenada para ganarla. Mi agradecimiento eterno a todos los compañeros de grada de la UDA, a sus empleados, a José Ortiz Bernal a las peñas (especialmente a la del Sotanillo Ortiz Bernal y Grada Joven), a la Federación de peñas, al equipo filial, al primer equipo y al equipo de Maxilo Facial y Oncología del Hospital Torrecárdenas. Es una suerte no saber lo que hay ahí dentro, pero también es una suerte saber que hay grandes profesionales y mejores personas cuando los necesitas. Gracias Almería”. Palabras escritas con el corazón y que son sólo muestras de fortaleza de una persona que quien la conoce, sólo puede hablar bien de ella.

El presidente de la peña del eterno capitán rojiblanco sólo cuenta los días para volver a coger su bufanda y animar, como siempre ha hecho, hasta la extenuación a su Almería. Ahora, se merece que la falta que va a tirar se cuele por la escuadra.