Lazo: "Va todo sobre ruedas en pretemporada"

Uno de los jugadores más enchufados en esta pretemporada es José Carlos Lazo. En una entrevista enviada por la radio del club, el gaditano habló de lo bien que marcha todo en la concentración rojiblanca. "Estoy bastante contento con el grupo y el cuerpo técnico, ahora mismo va todo sobre ruedas y creo que hay algo bonito a la vuelta de la esquina".

Al futbolista se le nota con ganas, con la intención de volver a ser un revulsivo para el Almería. "Estoy con confianza, la que transmite el cuerpo técnico y el equipo. Eso es buenísimo para mí, me siento muy bien. Quiero volver a ser yo, el Lazo que se vio en la primera temporada. Hay un grupo sensacional y eso me va a ayudar".

En eso tiene mucho que ver el mensaje de Rubi, que sabe del tremendo potencial de Lazo y de su gente de ataque, a los que mima. "El míster me va a sacar lo máximo, ya me lo dijo el año pasado. Me está dando confianza y eso me gusta. La gente de arriba tenemos total libertad para jugar por dentro y por fuera". Esa buena sintonía entre cuerpo técnico y jugadores provoca un gran ambiente. "Intentamos transmitir la piña que hay en el vestuario, es una parte fundamental para nosotros. El club decide las ventas, nosotros estamos centrados en una pretemporada fuerte para comenzar bien en Cartagena".

Finalmente, Lazo explica cuál ha sido su mejor gol en esta pretemporada. "Me quedo con el último, ante el Cádiz, con un buen latigazo desde fuera del área. Hasta yo me quedé sorprendido con el disparo. Nada más recibir la pelota, sabía que tenía que lanzar la pierna con un toquecillo más. Cuando uno carga, es cuando más confianza tiene".

Robertone, satisfecho

El argentino analizó el choque ante el Betis en UDA Radio. "El equipo estuvo a la altura, era una buena medida. Venimos haciendo bien las cosas y eso genera ilusión. Demostramos mucha madurez, estamos siendo ordenados, no sufrimos de momento defensivamente y eso es positivo. En todas las líneas estamos muy bien y eso nos da herramientas para atacar".

Pese a los buenos resultados, Robertone sabe que la pretemporada nada tiene que ver con el año deportivo y pide tranquilidad. "Estamos tranquilos, las victorias ayudan para mejorar. Es un impulso lindo haber ganado estos partidos ante equipos de Primera. No hay que apresurarnos, a la primera fecha vamos a llegar de una gran manera".