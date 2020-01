En categoría infantil, Dani Albiar dejó Cartagena para arribar a la Residencia de la Juventud, con los colores de la UDA. Siete años acudiendo a la grada del Mediterráneo y soñando con el día que vivió el pasado domingo.

–Lo primero es felicitarle por su debut con el primer equipo en la Liga de Fútbol Profesional.

–Muchas gracias. Fue un día muy especial, después de tantos años en la cantera, trabajando mientras veías triunfar al primer equipo, verte ahora con ellos y disfrutar del gran ambiente del Mediterráneo, es para estar muy satisfecho.

–Cuénteme cómo ha sido esta semana.

–¡Imagínate! Toda la familia y los amigos me han llamado, me han felicitado, los compañeros también me han dado la enhorabuena. Va a ser un partido que no voy a olvidar en la vida. Estoy en una nube de la que espero no bajar nunca.

–Se le vio con mucha confianza los minutos que jugó.

–En los entrenamientos yo me veo muy bien de nivel, creo que puedo ayudar y aportar cosas. Ahora mismo estoy en un momento de mi carrera en el que tengo mucha confianza.

–El mejor consejo que le dieron antes de debutar.

–Lo habitual: que hagas lo que tú sabes, que seas tú mismo y que ayude al equipo en todo lo que estuviera en mi mano.

–El móvil se la habría quedado sin batería de tantos mensajes.

–La verdad es que sí, los amigos y la familia son los que nunca fallan.

–¿Y alguno más que no fuera familiar?

–Un compañero que tuve aquí en el Almería, cuando llegamos a la residencia nuestro primer año, Álvaro Chumilla, que ahora está en el Jaén. De pequeños veníamos a ver los partidos juntos y soñábamos con debutar en el Mediterráneo. Él jugó por la mañana en el anexo con el filial [Almería B 4-2 Jaén] y por la tarde se quedó a verme, y me envió un mensaje bastante emotivo.

–La UDA está apostando por Dani Albiar.

–En verano, con el cambio de dueño, te entran unas dudas, no sabes cómo va a ir la cosa, pero me está yendo bastante bien. Ojalá sigan apostando por la cantera, y por supuesto por mí, y sigamos avanzando.

–No es almeriense de nacimiento, pero lleva aquí desde infantiles, es un rojiblanco más de corazón.

–Por supuesto que sí. Llevo ya siete años viviendo en la ciudad, conozco más Almería que Cartagena, que es de donde soy [risas]. A la UDA le tengo un cariño impresionante.

–Ilusión es la palabra que posiblemente defina su día a día.

–Estoy entrenando con jugadores de un altísimo nivel, de una calidad tremenda, que se nota que quieren subir a Primera División. Entrenar todos los días con ellos te hace mejor futbolista y mejor compañero.

–¿Qué le han dicho del filial?

–Todos se alegran. El objetivo que todos tenemos en la plantilla es debutar con el primer equipo, los compañeros y por supuesto el míster, te ayudan a cumplir ese sueño.

–El Almería B también está rindiendo a un nivel altísimo, posiblemente más de lo esperado.

–Sobre todo porque en verano tuvimos algunas bajas importantes, como las de José Enrique y Prendes. Poco a poco, hemos ido respondiendo y ahora mismo estamos metidos en zona de ‘play off’. Como el primer equipo, nuestro objetivo también es el ascenso.

–¿Es difícil mentalizarse de que tu equipo es el filial mientras entrenas con el primer equipo?

–No, hay que ser fuerte de mente. Mi día a día es el filial, y todo lo que ahora me está sucediendo con el primer equipo es un premio al trabajo. No hay que perder la cabeza.

–¿Qué se ha guardado de recuerdo de su debut?

–Me llevé la camiseta y la voy a enmarcar para colgar en mi casa, con todo el cariño de un día inolvidable.

–¿Quiénes están siendo los mejores maestros para los canteranos?

–Todos los compañeros nos acogen con los brazos abiertos, nadie ha mostrado carácter de superioridad. Me llevo muy bien con Jonathan,Darwin y Fernando. El vestuario es maravilloso.

–La última, ¿doble fiesta por un soñado doble ascenso?

–Apuesto por ello. No me quiero imaginar la fiesta que se montaría en la ciudad. Estoy seguro que puede ser posible, vamos a trabajar para ello.