La prueba del Fernando Torres

Oltra: "Hay que hacerles un partido incómodo"

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, analizó el duelo liguero que medirá a su equipo contra el Almería y que llega con los suyos en descenso y los rojiblancos como primeros clasificados. "Hay que competir, hacerles un partido incómodo. Mantener nuestra esencia, nuestro espíritu. El Almería tiene jugadores con calidad y talento, es el mejor en las dos áreas. Te pones a mirar los números y te ocupa más que otros equipos. Es el líder y no es casualidad", declaró. "Nuestras armas tienen que ser que ellos no se sientan cómodos, apretarles, ganarles duelos, hacerles un partido de mucha intensidad. Y eso no pasa solo por defender sino también por proponer y llegar. Hay que rozar la excelencia, cuidad más los detalles, minimizar los errores y ser más decisivo", agregó.