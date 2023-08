Carlos Hinojo: "No renunciamos a nada, pero tenemos que ir con la humildad por delante"

El 23 de diciembre de 2020 Carlos Hinojo se hacía cargo de las riendas de un Poli Almería que luchaba por mantenerse en la antigua Tercera División. Apenas dos meses después de que pusiera fin a su etapa en el Almería femenino, el almeriense se volvía a hacer cargo de un equipo, lo que ya es toda una forma de vida. Ahora, menos de tres años después desde aquella fecha comanda al histórico conjunto rojiblanco de pantalón azul en su regreso a categoría nacional tras el ascenso conseguido la pasada temporada desde División de Honor.

Maestro de profesión y padre de dos niñas, sabe de primera mano lo que es sacar tiempo de donde no lo hay para poder ejercer como entrenador, una de sus grandes pasiones. De esta forma, Hinojo es consciente de la necesidad de "exprimir los días y tener una buena organización" para poder llevarlo todo a cabo, añadiendo que "a la familia penaliza el tiempo que le puedas dedicar al fútbol y a tu profesión". No obstante, el técnico almeriense añade que "es el precio que tienes que pagar para poder hacer lo que te gusta".

Asimismo, a pesar de no poder dedicarse profesionalmente las 24 horas del día al fútbol, Carlos Hinojo considera que "la profesionalidad no va con el dinero, sino con tu forma de ser y la forma de afrontar el trabajo en lo que hagas". Es por ello que intenta llegar al futbolista de la mejor forma posible en el tiempo que puede dedicar a ello, siendo el claro ejemplo del conocido como fútbol de barro, tan presente en este Poli Almería.

Centrados en lo que está siendo esta pretemporada y lo que se puede esperar en el inminente curso, Hinojo asegura estar "muy contento por volver al trabajo después de varios meses de inactividad". Igualmente, señala que se encuentran "haciendo un grupo sólido con mezcla de veteranos y jóvenes", haciendo énfasis en la predisposición que durante estas semanas de preparación tanto de jugadores como de su propio cuerpo técnico.

Además, el técnico del conjunto rojiblanco afirma que "tienen a la mayor parte de la plantilla desde principio de pretemporada", si bien explica que "siempre están atentos al mercado y a las oportunidades que pueda dar de aquí al inicio de la temporada". Todo ello mientras el Poli Almería ya ha podido disfrutar sus partidos de pretemporada, en los que "se nota todavía que es un equipo que está en construcción, según admite su técnico. No obstante, menciona que "lo más importante es ir creciendo y físicamente que el equipo vaya dando pasos hacia delante, que vaya cogiendo ritmo y que no haya lesiones".

Siendo un recién ascendido por las características de este Poli Almería y su presupuesto, es consciente de que la tarea de salvar al equipo no será nada fácil. "Está claro que parte entre comilla entre los favoritos para descender", llega a reconocer, si bien manifiesta que "a pesar de esas pequeñas dificultades tienen que ser ambiciosos". En esta línea, a Hinojo le gustaría ver a "un equipo que compita, que tenga desparpajo en el campo, que haga buen fútbol e intente cada semana sacar los tres puntos para ver dónde los méritos le deja en la clasificación".

Pero si una cosa tiene clara se refleja a la perfección en su siguiente mensaje: "No renunciamos a nada, pero nosotros tenemos que ir con la humildad por delante para intentar conseguir el primer objetivo que sería la salvación". Todo ello en una temporada que apunta a ser una de las más duras en la categoría, con hasta tres recién descendidos como son el Poli El Ejido, el Juventud de Torremolinos y el Mancha Real, o equipos que siempre pelean por cotas mayores como el Real Jaén, el Almería B o el Atlético Malagueño.

Ante ello, Carlos Hinojo no duda en asegurar que "el Poli es un club de hombres, no de nombres ni de presupuestos". "A partir del trabajo, del compromiso y del buen hacer de todos vamos a intentar suplir esas carencias de presupuesto", es el mensaje del preparador del conjunto rojiblanco de pantalón azul, quien añade como clave "trabajar lo mejor posible de cara a que cuando pite el árbitro no se note esas diferencias y que hable el buen hacer y el buen trabajo durante la semana para poder ir consiguiendo el objetivo propuesto".

Por otra parte, volverán los derbis ante Almería B y Poli El Ejido, lo cual admite que "son partidos especiales para el club y para la afición", si bien señala que "los entrenadores intentamos ser más pragmáticos y pensamos más en los tres puntos, da igual que sea el Almería B, el Poli El Ejido u otro rival". Aunque en ambos vestuarios conserva amistades, y en el caso del otro equipo de la ciudad pasó hasta siete años de su carrera, Hinojo afirma que "cuando pite el árbitro al final nosotros no centramos, tenemos un rival enfrente e intentaremos sacar los tres puntos al igual que haremos ante el Mancha Real, Torremolinos, Jaén".

Carlos Hinojo "Tenemos una afición que es la envidia de cualquier otra afición que pueda haber tanto en la provincia y en otras ciudades o municipio de equipos de este grupo"

Pero este Poli Almería tiene algo diferente que no lo tienen otros y que se ha ganado una parte de su corazón. "Hoy en día estoy muy a gusto, muy contento, es un club muy especial, sobre todo con la connotación de ser un club de socios, es muy humano y el feeling con esas personas que lo integran siempre es muy bueno", detalla Carlos Hinojo. Es por ello que considera que "van pasando las temporadas y es un orgullo poder representar a este club histórico de la provincia allá por los campos donde vamos", así como afirma con rotundidad que tienen "una afición que es la envidia de cualquier otra que pueda haber tanto en la provincia y en otras ciudades o municipios de equipos de este grupo".

Por otra parte, aunque el ascenso logrado hace no tanto supuso toda una alegría para el equipo, directiva, club, afición y todos los componentes que conforman este Poli Almería explica que "no pueden regodearse en lo conseguido, no tiene que confundirles ni tiene que relajarles". De esta forma, Hinojo asevera que "tiene que ser un estímulo para poder valorar lo que cuesta estar en una categoría nacional como es esta Tercera RFEF".

Con ya una larga trayectoria en el mundo del fútbol almeriense, reconoce que "poder haber llevado esta forma de vida y poder trabajar de lo que te gusta que es entrenar a equipos de fútbol y el haber pasado por grandes equipos de la provincia" es todo un sueño cumplido. Por su parte, cuestionado por un sueño por cumplir señala que "en un futuro lejano le gustaría poder dedicarse las 24 profesionalmente al fútbol", siendo una de "las pocas cosas que le quedan por cumplir".