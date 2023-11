Imanol Alguacil recalca que el de Almería será "un partido complicado"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a las puertas de un nuevo encuentro liguero en casa del Almería, destacó que "el equipo tiene que estar preparado" porque "va a ser un partido complicado, como todos los que plantea Gaizka Garitano".

La delicada situación del conjunto local, que no ha ganado aún en lo que va de Liga, no es algo que preocupe especialmente al técnico txuri-urdin, ya que para él "todos los partidos son iguales, da igual el rival que esté delante", y recalcó en rueda de prensa que no se fija en la clasificación a la hora de preparar los partidos.

Hay cuatro bajas confirmadas, Igor Zubeldia y Brais Méndez que cumplirán ciclo de cinco amarillas, y Kieran Tierney y André Silva por lesión, aunque Alguacil adelantó que "si todo evoluciona según lo previsto, ambos deberían de estar entrenando con el resto de la plantilla en la semana previa al enfrentamiento doméstico ante el Sevilla".

Algunos jugadores están recuperándose de pequeñas dolencias, como es Jon Pacheco y Hamari Traoré, quienes dependen del entrenamiento de esta tarde para ver si están en condiciones de volver a una convocatoria, aunque el técnico realista se mostró convencido de que "estarán en la lista".

Álex Remiro, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Robin Le Normand son los convocados por la Selección Española de cara a esta nueva ventana FIFA. Alguacil valoró que "es muy buena señal" que cinco jugadores de la plantilla estén en esa lista, y matizó que "seguro que Luis De la Fuente no ha llevado a tres más por vergüenza", en referencia a Igor Zubeldia, Ander Barrenetxea y Brais Méndez.

El guardameta de Cascante se estrena en una convocatoria con La Roja y el entrenador txuri urdin no quiso dejar pasar la oportunidad para felicitarle "por su trabajo y por la evolución tan grande que ha tenido" en los últimos años.