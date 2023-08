El Spartak de Moscú se lanza a por Babic

No es ningún secreto que en la UD Almería nadie tiene el cartel de intransferible, estando la dirección deportiva rojiblanca abierta a escuchar ofertas por cualquiera de sus jugadores. Así, la última en llegar al conjunto indálico es una del Spartak de Moscú por hacerse con los servicios de Babic a cambio de cinco millones de euros y un salario para el central serbio de millón y medio, según informa el medio ruso Metaratings.

Además, no se trataría de la primera oferta que el conjunto rojiblanco recibe por el central serbio después de que el pasado mes se presentara en las oficinas de la entidad indálica una del Olympiacos griego de unos tres millones de euros, tal y como informó en su momento Diario de Almería. Una salida que de producirse llegaría después de que partiera de inicio y como capitán en el encuentro del pasado viernes ante el Rayo Vallecano.

27yo CB Srdjan Babic of Almeria is close to join Spartak.

