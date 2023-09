El alga asiática invade caladeros del Poniente almeriense y amenaza a especies marinas

Las pérdidas no son sólo económicas para los pescadores, sino que además ven cómo sus artes quedan totalmente inutilizados por culpa de esta manta que lo está invadiendo todo. “Los pescadores no sólo pierden el día, sino que tienen que echar el arte a tierra para sacar todas las algas y luego comprobar si la red se ha visto afectada. Incluso por el peso del alga ha provocado averías en el motor del barco”, comentaba Cayuela que asegura que a veces han tenido que “cortar artes” y vaciar los barcos que vuelven con varios kilos de algas en su interior.

Los estudios reflejan la necesidad de adoptar “medidas urgentes”

Diversas investigaciones llevadas a cabo por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla (US) han alertado de la expansión “descontrolada y sin precedentes a nivel mundial” del alga asiática que está teniendo un “impacto muy importante” sobre las especies nativas de los fondos marinos costeros y la flota pesquera del Estrecho de Gibraltar y otras zona andaluzas, como Almería. En un comunicado, la US ha indicado que los estudios reflejan la necesidad de “adoptar medidas urgentes dirigidas a controlar la especie y a prevenir que se asiente en zonas que aún no están colonizadas”. Así lo manifiesta el profesor de Biología Marina José Carlos García que junto a su equipo lleva años estudiando esta especie, que llegó a Ceuta por primera vez en 2015, año en el que se retiraron de sus playas más de 5.000 toneladas del alga invasora arrojadas por el mar. “No existe un sistema eficiente de erradicación in situ del alga y su expansión está fuera de control. Tenemos un problema muy serio y es necesario trabajar de forma coordinada, en la implementación una gran red internacional de estaciones centinela que permitan, entre otros objetivos, la detección temprana de especies exóticas con potencial invasor para erradicarlas en sus inicios”, señalaba.