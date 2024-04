Las estadísticas son el arte de mentir con precisión”. Lo dijo Lucas Alcaraz y no seré yo quien contradiga al motrileño. El colista de Primera ha visto más portería que cinco equipos, Las Palmas, Alavés, Mallorca, Rayo Vallecano y Cádiz, que es el menor goleador con solo 21 tantos. Pero al fútbol se juega con dos porterías y en dos áreas, y los rojiblancos son los peores en la propia con 62 goles y sólo han sido capaces de dejar su arco imbatido en cinco partidos. El colista es una condición que no se improvisa. Se es por muchas razones y la diferencia entre lo que metes y cedes es una de ellas. La UDA ha recibido el doble de lo que ha anotado y así es imposible. Pero su comportamiento contra los siete primeros clasificados, en zona europea, ha sido decoroso. Su balance, a falta de medirse al Barça, es de 8 derrotas y 5 empates con 18 goles encajados y 16 materializados. El saldo es de sólo dos menos. Real Madrid y Barça son los dos únicos equipos de la zona noble contra los que no ha sumado y en el Bernabéu se perpetró el atraco de la Liga. Los Arribas, Ramazani y compañía han hecho 3 goles a los merengues, colchoneros, txuri-urdín y chés, y dos a azulgranas y gironís. El Athletic es el único que no ha recibido goles almerienses. ¿Cuál es la conclusión de tanto dato? El equipo ha tenido más juego que puntos y menos puntos que goles. Todo ello condicionado por un balance defensivo calamitoso e insoportable, que promedia tres goles por partido. La plantilla tiene un valor de mercado de casi 73 millones, según Transfermarkt, y tiene internacionales absolutos y sub 21, como Pubill, un valor de futuro con solo 20 años, Lopy (21) y Arribas (22) o Ramazani (23). Ha habido plantilla, pero nunca equipo y la Liga no perdona y pone a cada cual en su sitio. El Atlético de Madrid descendió con Valerón, Capdevila, Kiko, Solari o Hasselbaink. Los colchoneros recuperaron el sitio en Primera al segundo intento. No es un mal referente.