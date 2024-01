Julio Caro Baroja (Madrid, 13/11/1914-Vera de Bidasoa, Navarra, 18/08/1995) escribe en el primer capítulo del volumen I de Los Pueblos de España, Los pueblos prehistóricos de la Península Ibérica (pág. 31, Ediciones Istmo, Madrid, 1981) “Claro es que siempre hay que tener presente la idea de que los distintos avances y perfeccionamientos técnicos e industriales no suponen un avance y perfección homogénea y paralela en todo”. Historiador, etnólogo, antropólogo, lingüista, folklorista y escritor. Durante todo el despiadado 2023 he tenido muy presente a Julio Caro Baroja. Digo despiadado porque la humanidad en general y en España en particular, se empeña en hacer del conocimiento algo inútil. Especialmente recurro a la entrevista que en el programa cultural ‘A fondo’ le hizo brillantemente Joaquín Soler Serrano: “La galería de personajes que conoce y cita es impresionante: Galdós, Valle Inclán, Unamuno, Ortega, Azaña, Benavente, Maeztu, y, en primer término los protagonistas de su libro de memorias familiares, “Los Baroja” (1962) escritas al morir su madre y sus tíos”. Era el 14 de noviembre de 1976 y señalaba Caro Baroja “A mí cada vez me choca más la falta de afición que hay en España, por las apreciaciones psicológicas” (YouTube, Canal Editrama) ¿Cómo podemos comprender y solucionar esta insensatez supina del afán autodestructivo de la grey política de España? Asumiendo y ejerciendo nuestras responsabilidades como ciudadanos. Desde la Transición hasta hoy más que a gobernar, se han dedicado a domesticar a la sociedad. Se han empleado a fondo destruyendo educación y cultura, la separación de poderes y consintiendo la proliferación de la corrupción. Ignorancia, sectarismo e injusticia. Letal combinación. ¿Cómo permitimos la barbarie totalitaria escenificada en Pamplona? La historia de una de las ciudades más antiguas de España nos lleva hasta el geógrafo griego Estrabón (65-63 a.C.-19-20 d.C.) y su obra sobre Iberia. Bengoda era como se llamaba el poblado de vacceos y vascones. Acuño moneda con caracteres iberos en el siglo II-I a.C. En el mismo lugar, el general romano Cneo Pompeyo Magno y su legiones fundaron Pompaelo en el 75 a.C. Toda Aznárez (890-965) Reina de Pamplona, es una de las grandes estrategas políticas de España. Pamplona forma parte ancestral de la Ruta del Camino de Santiago. Los españoles ¿cuándo valoraremos España?