Coronavirus como excusa

Estimados lectores, llevamos cuarenta y cuatro días de confinamiento represivo por imperativo legal ante la declaración del estado de alarma sanitario prorrogado "sine die", más propio de un estado de excepción por la aminoración y reducción de determinados derechos fundamentales y libertades públicas, para hacer frente a un desconocido, malvado y pernicioso virus que ha irrumpido en nuestras vidas provocando desolación y desconcierto en nuestros sentires, ante el elevado número de muertes.

En muchos casos, por no haber adoptado medidas de prevención social desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento y por no disponer de los medios tecnológicos y humanos suficientes ante el número de pacientes, que hubiesen podido, al menos, muchos ciudadanos en este país creemos y afirmamos, aminorar o reducir el número de personas contagiadas, asintomáticas o no, y cuyo final en un porcentaje demoledor ha sido pasar de la vida a la ultratumba de forma inesperada con el terrible trance para los familiares de perder a sus seres queridos en la más estricta penitencia de la soledad y silencio. Comenta el Comité Técnico, nada cientifista, más bien estadístico a la carta, que estamos doblegando la curva al ser más el número de curados que el número de contagiados, es lo último que he escuchado mientras realizaba este artículo. Considero que sigue siendo una estafa política el dejarse llevar los técnicos por la ideologización parasitaria de los gestores gobernantes, cuya colegialidad es un "totum revolutum", al pretender dar una idea con palos de ciego de que estamos venciendo al terrible virus, para que las gentes de buena voluntad, aun sintiéndose desorientados ante tanta desinformación oficialista confusa y contradictoria, estén en la línea conformista cívica de dar el paso, de un sistema constitucional social y liberal, que tanto ha aportado a la convivencia, a uno de comunismo capitalista con los endiosados y liosos reales decretos leyes y demás normas concordantes y de aplicación burocrática.

Mucha palabrería hueca toda la semana anterior como la anterior con un id y venid de cansinas y encefalogramas planos de ruedas de prensa, al que excluido el periodismo como garantía democrática y la anulación de la oposición política, menos los independentistas, nos venden un producto al por mayor, estar encerrados por tiempo indefinido, será la mejor solución social como excusa para combatir el coronavirus. Salud. Paz y Bien.