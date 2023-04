Durante décadas he ido mucho a Uleila del Campo y alrededores por trabajo o por amistades. Ahora llevo años sin pisar la comarca y se me habían escapado algunas novedades interesantes. Menos mal que siempre hay amigos y corresponsales atentos. No hace mucho fueron los excelentes aceites de Campos de Uleila, que los presentamos en las Tardes del I.E.A. en 2019. En esta ocasión traigo aquí las conservas de Casa Felipa, que hace muy poco que han salido al mercado. Me las recomienda Pepi, la dueña de La Tiendecilla, que está en la calle de Las Tiendas y disculpen la redundancia. Se trata de una nueva actividad de una empresa que empezó en 2021 con un restaurante de cocina tradicional. El éxito que ha tenido esa cocina casera y de calidad, les ha impulsado a envasar algunos de sus productos estrella. Lo primero que me llamó la atención en La Tiendecilla fueron unos gurullos de muy buen aspecto y perfectamente envasados. A primera vista llama la atención el color amarillento, pero es que en las comarcas del Almanzora y de Levante suelen ponerle un poco de colorante a la masa. A sugerencia mía, ahora también los hacen blancos. Son pequeñitos, muy finos y absorben muy bien los sabores. Los he probado con pota y con codorniz (no juntos, cada uno por su lado). El precio es similar a los también artesanos que venden en varios puestos del Mercado Central. Eso sí, estos de Uleila tienen su registro sanitario y todo.

Otros productos de Casa Felipa son embutidos y conservas como manitas en salsa de almendras, albóndigas, carne con tomate y fritailla, con o sin panceta, He probado las manitas y están perfectamente guisadas (se pueden comer con cuchara), tienen el sabor reconocible de las buenas almendras de la zona. No llevan conservantes ni colorantes, excepto el pimentón, claro. Una peguilla, en la que también caían mis abuelas, es que le ponen demasiado aceite a la salsa. Por eso, aunque las manitas tienen mucha más proteína que grasa, el conjunto del guiso tiene más grasa; eso sí, mayormente insaturada. No creo que perdieran sabor por rebajarles la cantidad de aceite. En cuanto al vino para acompañarlas, a pesar de que lo primero que se le ocurre a la mayoría es un tinto poderoso -que no iría mal-les sugiero un espumoso de calidad, brut, si es rosado aun mejor, y comprueben como les limpia el paladar de grasa y gelatina.