Mi amigo Eli Sidro se quedó con ganas de explicar a los alumnos de Química de la UAL la historia de la misma. Coincidíamos en que el conocimiento dicha materia mejoraría la formación de los químicos egresados. Además, dada la configuración de los nuevos y “erasmistas” planes de estudio, por una parte, la asignatura “cabía”, y por otra, era necesaria, dada lo parcelado que está su plan de estudios y que según cuando lo leas, te parece un plan de estudios o una lista de la compra. Por otra parte, el científico, ni debe, ni puede, olvidar su cualidad de persona, y como me confieso “orteguiano” y Ortega concibe al ser humano como razón vital, por lo que no hay razón al margen de la vida. Por lo tanto, al científico le interesa conocer la persona, conocer a su próximo o prójimo, que es, en un futuro más o menos inmediato, el destinatario final de sus logros. Además, saber sobre la historia de la Ciencia y sobre su papel en la Sociedad coetánea con el científico, o intentar influir en un mejor uso de la Ciencia en el futuro, no está reñido con ser un “currante” de la Ciencia. Todo lo contrario, podría influir en mejorar el uso de los conocimientos científicos en el 80go, Eli Sidro, y mostrar lo cerca que estaba de “los de filosofía”, a pesar de ser “químico hasta la médula”. No tienen relación alguna con las futuras, y próximas, elecciones a Rector de la UAL. ¿O si?