Tradición eclesial

El día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, una de las devociones marianas más fervorosas de la cristiandad, el Papa Francisco mandó una carta a sus hermanos del episcopado, a los Obispos del mundo para presentar el Motu Proprio "Traditionis Custodes" sobre el uso de la liturgia Romana anterior a la reforma de 1970. El Domingo in Albis, a las 11:30 horas, día 8 de abril de 2018, el Obispo de Almería, Monseñor González Montes, ofició en la S.y A. I. Catedral de la Encarnación la primera Misa Pontifical por la forma extraordinaria del Rito Romano de Benedicto XVI. Con este hecho, la diócesis almeriense se incorporó a la Misa tradicional o gregoriana como en otras provincias, que con acierto pastoral han recuperado esta liturgia que se oficiaba antes y durante el Concilio Vaticano II. La Catedral de Almería se llenó de fieles interesados en la celebración de la liturgia tradicional en latín, que participaron y acompañaron en el canto gregoriano la conocida Misa de Angelis. Tras la celebración de la Pontifical, en el Auditorio Diocesano "Juan Pablo II", Monseñor Ferrer y Grenesche, Deán de la Catedral Primada de Toledo, ofreció una conferencia con el título «Sentido y actualidad del - motu proprio - Summorum Pontificum de Benedicto XVI». A partir de ese momento, la Santa Misa se celebra los domingos y fiestas de guardar en la Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, a las 11:30 h., oficiada por el Muy Ilustre Francisco Escámez Mañas, rezándose previamente en latín el Santo Rosario. Toda la liturgia, salvo las lecturas de la Palabra de Dios y el sermón, se realiza en lengua latina, la lengua oficial de la Iglesia Católica, lengua conservada parcialmente en la Liturgia por voluntad del Concilio Vaticano II. No obstante, desde la Capellanía dirigida por el canónigo archivero Escámez Mañas se ofrece una asistencia bilingüe en el opúsculo que se entrega a los fieles asistentes para que puedan seguir la Santa Misa de forma participativa tanto en latín como en español. Siguiéndose con rectitud sacramental la doctrina de la encíclica Mediator Dei de Pío XII, que aprobó el movimiento litúrgico e inspiró el Misal de san Juan XXIII, quedando recogida en la constitución Sacrosanctum Concilium sobre Liturgia, no considero, salvo superior criterio, que la misma sea un rechazo al Concilio Vaticano II, ni se duda del propio Espíritu Santo que guía a la Iglesia, ni se socava autoridad religiosa alguna, prevaleciendo siempre la comunión eclesial. Paz y Bien.