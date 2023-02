A los 150 años de la I República

El próximo 11 de febrero se conmemorarán los 150 años de la proclamación por las Cortes de la Primera República, provocada por la renuncia del Rey Amadeo I de Saboya, que precipitó con ello el cambio de régimen en nuestra Nación. El líder republicano Emilio Castelar justificó de la siguiente manera su instauración. "Señorías, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de Amadeo I de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la República, la traen una conjuración de la sociedad, la naturaleza y la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria". Dicho con otras palabras, la I República llegó "por abandono del Rey", al igual que lo hizo la II República. No fueron las masas populares las que echaron a los Monarcas.

El advenimiento de la I República llegó a nuestra tierra con la misma apatía con la que se han recibido los cambios políticos en nuestra Nación desde los Reyes Católicos. Esta apatía por los asuntos nacionales quizás sea consecuencia del aislamiento por tierra de nuestra provincia. Ya en el siglo XIX el escritor accitano Pedro Antonio de Alarcón, que hizo dos viajes de Guadix a Almería, en 1854 y en 1861, denunció esta situación de aislamiento, en la que: ¡¡para venir de Almería a Madrid, hay que principiar por embarcarse, el raro día que algún vapor tiene la bondad de tocar en aquel puerto, de paso para otra costa de España. Lo mismo, mismísimo ocurriría si Almería fuese una isla como la de Alborán o como la de Cuba!!. Una ciudad que fue tomada por los Reyes Católicos pactando, que también fue absolutista, liberal, afrancesada, republicana, franquista… de acuerdo al devenir político en la capital del Reino. Y así, con el advenimiento de la I República, Almería se hizo republicana, y de ese periodo hubo dos hechos muy relevantes para nuestra tierra.

El primero fue, sin duda, la figura de Nicolás Salmerón, quien fue Presidente de la República (julio de 1873 - septiembre de 1873), aceptando el Gobierno en las difíciles circunstancias en las que se encontraba la Nación, con las guerras civiles generadas por los independentistas cubanos, carlistas y cantonales. En relación con estos últimos, no dudó en ordenar al Ejército aplastar la rebelión, quedando restablecido el orden en menos de un mes, salvo en Málaga que no lo sería hasta el 19 de septiembre, y en Cartagena hasta el 13 de enero de 1874, no sin antes solicitar al Congreso de los Estados Unidos su adhesión a la Unión.

El otro hecho fue el intento de desembarco y el bombardeo naval efectuado sobre la ciudad por la flota del cantón de Cartagena el 30 de julio de 1873. En esas fechas, ya se habían derribado las murallas que defendían la ciudad (en 1855), dejando a esta indefensa ante ataques por mar. En el marco de la guerra cantonal, el cantón de Cartagena utilizó su poder naval para saquear las localidades costeras próximas. Tras una primera acción naval contra Alicante, llevó a cabo una segunda acción contra Almería y Málaga. El 28 de julio zarparon de Cartagena las fragatas Vitoria y Almansa con tropa de Infantería e Infanteríade Marina, fondeando en la mañana del 29 frente a Almería y exigiendo a sus autoridades que las fuerzas adictas al Gobierno de la República evacuasen la ciudad para que los vecinos pudieran pronunciarse libremente por el cantón o por el poder central, y la entrega de cien mil duros como contribución de guerra. Ante la negativa de las autoridades almerienses, en la mañana del día 30, la fragata Vitoria abrió fuego, que cesó sobre las 6 de la tarde, levando anclas rumbo a Málaga al no ceder la ciudad a sus pretensiones; el fuego solo provocó desperfectos en las instalaciones del puerto. Para recordar este bombardeo, se diseñó una medalla de plata conmemorativa con la silueta de las fragatas Vitoria y Almansa y la leyenda "Bombardeo por las fragatas Vitoria y Almansa" en el anverso, y en el reverso "A los heroicos defensores de Almería".

A los 150 años de la proclamación de la I República, sólo cabe recordar la figura del primer y único almeriense Presidente del Gobierno de la Nación y el triste y vergonzoso primer bombardeo naval sufrido en su historia por nuestra ciudad.