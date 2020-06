El aspirante

En medio de un mundo que se derrumba sin que nadie pueda o quiera solucionarlo, un grupo de señores suecos (hago notar el sexismo de mis expresiones) muy envarados y serios siguen pensando a quién darle el o los premios Nobel, en concreto el de literatura y darle un montón de milloncejos y gloria eterna. Como siempre en las apuestas suenan nombres extraños, nombres que nunca nadie ha oído pero que los sesudos intelectualoides de chaqueta a juego con las gafas de pasta apuntarán bien en cuanto salga elegido el desconocido, irán corriendo a una librería (que están abiertas, con pocos clientes) a comprar los libros de ese sujeto del que nunca han oído hablar en su vida y pondrán los libros en su estantería detrás de la foto que se harán haciendo comentarios en las redes sociales diciendo que tal sujeto se merecía el Nobel y que son lectores suyos de toda la vida. Hay un aspirante, no obstante, que siempre está en las apuestas, que lo conoce todo el mundo conocido y al que nunca se lo dan. Y todas los domingos hace su particular exhibición de todo lo que le molesta, todo lo que odia, todo lo que le parece mal y que con esto del covid seguro que algo que hace la gente y a él le molesta por lo menos han dejado de hacerlo durante una temporada. Y mira, este domingo ha dado en el clavo poniendo a parir a todos los ministros analfabetos que ponen de ministros de cultura y al resto, que también son analfabetos, que no salen en ningún sitio y que no hacen nada. En eso le doy la razón pero seguro que a Javier Marías, el honesto, lo que más le molesta de todo es que siempre lo pongan en las quinielas para el premio Nobel de literatura, y que nunca salga. Yo, como buen español cainita, espoleo su abnegada desazón de la que nunca habla y nunca comenta nada y a lo mejor hasta le molesta la pregunta. Y yo me pregunto, señor Marías, si le premian con el Nobel saldrá también corriendo a rechazarlo para hacer el numerito, o se pondrá digno y bajará la cerviz porque por este premio si merece la pena comprase un chaqué ya que no es un premio de tres al cuarto españolísimo de los que sale más a cuenta convocar una rueda de prensa y rechazarlo, ya que al fin y al cabo da más réditos. Me da que ni se lo van a dar ni si se lo dieran hará ningún numerito salvo el del espantapájaros de academia. Y si no se lo dan, siga quejándose de todo, que eso siempre da para hacer buenos artículos.