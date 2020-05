Compromiso, unidad, lealtad, responsabilidad y compasión son palabras que deberían aparecer en cada una de las frases que, en estos momentos, se digan desde la tribuna de nuestro Congreso. Compromiso, unidad, lealtad, responsabilidad y compasión son palabras que deberían leerse en cada mensaje de cada ciudadano y escucharse en cada una de nuestras reivindicaciones. Compromiso, unidad, lealtad, responsabilidad y compasión son palabras con las que estaríamos a la altura del esfuerzo de aquellos a los que les aplaudimos desde nuestras ventanas y de la preocupación de quienes van perdiendo su medio de vida y, con ello, su futuro. Y compromiso, unidad, lealtad, responsabilidad y compasión son palabras que les debemos a cada uno de los fallecidos por la Covid-19 y a sus familias. Pero, en lugar de esas palabras, las que hoy más se escuchan y se leen en este país son estas: traición, asesinos, golpistas, nosotros y vosotros.

Y con estos mimbres son con los que hemos decidido afrontar lo que puede ser el mayor desafío de nuestra historia y con estos mimbres son con los que pretendemos, siquiera, mantener lo que somos y tenemos. Imposible, absolutamente imposible. Esta pandemia nos ha obligado a meternos en una extraña trinchera de tristeza y dolor y, aunque solo sea por el respeto a quienes ya no van a estar más entre nosotros, tenemos la obligación de pasar este duelo preparándonos para convertir su fallecimiento en la fuerza de una nueva y mejor vida social, económica y política.

Ya está bien de amenazar al Gobierno y dejarlo solo ante la tempestad, ya está bien de frivolizar con los golpes de estado, ya está bien de insultos, faltas de respeto y formas groseras, ya está bien de desprestigios a la labor política, ya está bien de subirse a las tribunas y no dar ni una sola alternativa a lo que se critica o rechaza, ya está bien de hablar de lo de uno y no de lo de todos, ya está bien de alterarnos para pescar en río revuelto y, sobre todo, ya está bien de generar odio y hacernos elegir.

Y ya está bien porque somos un gran país pero no tenemos un gran país, no hemos sabido hacerlo, y la única manera de conseguir que ahora lo primero supla lo segundo es estar unidos y luchar unidos; no hay otra forma ni habrá otro momento. La historia nos ha traído un inmenso reto y debemos estar a la altura porque podemos estarlo. Gobierno, oposición, instituciones, organizaciones sociales, Administraciones, empresarios, trabajadores, desempleados, pensionistas, todos, absolutamente todos, vamos en el mismo barco y mientras no nos demos cuenta de ello, mientras no entendamos que hay crisis de las que no se salva nadie, los unos a los otros nos impediremos llevar la nave a buen puerto. "Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien", Nelson Mandela.