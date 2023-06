Como integrantes de una logia masónica se citan por mail y un sábado por la mañana todos bajan los escalones del sótano de Navarro Darax. Se sientan en círculo, se van presentando uno por uno, y empiezan a hablar de arte, cultura, medios, ciudad, Almería, espacios, educación, futuro, presente, festivales de música, sinergia, interacción, supervivencia, vivir del arte, vivir de la cultura, porcentajes. Cultura y personas, personas y arte, arte, cultura, personas y los medios. Cultura de masas, ocio, diversión, Picasso. Cultura es una concejalía, un presupuesto, un delegado. Cultura de las catacumbas, primeros cristianos, echados a los leones, poderosa vatican city. Cristianos, artistas, bohemios, malditos, volved a las catacumbas y dejad de clamar de despacho en despacho. Jesús Herrera fishbowl, Toña Gómez conversations. Yo estoy pero fuera del círculo por voluntad propia, sólo soy espectador. El problema es eso, que sólo es espectador (guiño, guiño, película, película). Yo quiero ser el problema, no pertenecer a la tribu, no hacer lo que dicen que se debería hacer, no dar golpes en la mesa, no hacer lo que se supone que debería ser mejor para la humanidad, ser señalado como problema concreto. El impostor, el farsante, el sospechoso. El de la mala reputación. No a la gente no gusta que. En realidad los de la mala reputación de verdad son otros, los que tienen montones de seguidores. En la calle chicos jóvenes reparten flyers para tomar copas cerca de la vaca con bandera arco iris y señoras mayores muy arregladas venden catálogos de santos de una iglesia entre las mesas de la terraza de un bar. A un euro. Y elijo el catálogo de santos. Los artistas reparten flyers y catálogos. Es el feedback. Yo también he pensado hacerme tarjetas como columnista del Diario de Almería, que me acredita como espectador y además problema ya que no hago loas y alabanzas a todo ser viviente, solo a los que me pegan fuerte, como el café muy oscuro y negro y con mucha cafeína como dinamita, que prefiero frente a los tés y cafés descafeinados. Hueros discursos de gente elegida para estar en el círculo, calles estrechas de cigarros, atropellos posibles de coches. Vino triste de nostalgias, explicaciones que no dar. Cajones estancos. Poetas con poetas. Pintores con pintores. Fotógrafos con fotógrafos. Sí, creo que voy a hacer eso de la tarjeta que dice columnista del Diario de Almería.