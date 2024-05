El Consejero de Agricultura de Andalucía dice que está tratando, por todos los medios posibles, de llevar a cabo la construcción del famoso cubo agridomo, cuyo verdadero nombre es más largo, ya que en realidad se llama “Smart Green Cube Agridomo de la Junta de Andalucía”, pero conociéndonos a los almerienses terminará llamándose “el cubo de cristal” o algo así, y que albergará un Polo de Innovación Agrícola, orientado al estudio de los cultivos verticales, según he deducido por una información leída en La Razón. Dado mi interés por la Agricultura, precisamente ése es uno de sus aspectos que me interesa sobremanera desde hace bastantes años, dado mi interés por escudriñar el futuro de la misma. De hecho una de las instalaciones de ese tipo que más me han gustado son la que tuve la ocasión de visitar en una empresa almeriense, precisamente, hace ya muchos años ¡Tempus fugit! y ante la que estuve embelesado un gran rato, disfrutando de su visión. Además, nunca es tarde para que la Administración y organizaciones “pudientes” se incorporen al estudio de lo nuevo.