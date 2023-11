Cuando tienes un grupo de música mítico y ya no te quedan ideas buenas es la hora de hacer documentales. Que te los hagan quiero decir. Los Ilegales, es decir, Jorge Martínez, después de hacer una gira apoteósica cantando las mismas canciones de siempre, sacan otro documental sobre los idem (van la tira ya) sobre el primer disco. Va de la mano de Movistar y por tanto es solo para ricos como yo que pagan esa tv por cable habida cuenta que es la única que trae un aire fresco a la música, al cine, a los documentales, a los canales raros (hay un canal solo de cine de autor) pero se marca (o auspicia) documentales tan malos como este último de ilegales. A base de flashes cortados para que salgan dibujos o trozos de las canciones del disco van hablando los principales protagonistas. Falta la opinión de Iñigo Ayestarán, el primer bajista. Pero no puede decir nada porque murió en 1988 y duró sólo el disco documentado y algunos conciertos más. Pero lo suple en palabras el suplente bajista que duró algunos discos más y que ahora un poco más barrigón es el bajista actual. Nunca se quita las gafas de sol, no sé por qué. Jorge hace de si mismo como en todos los otros documentales hablando sobre que a él el alcohol no le afecta y todos esos rollos sobre su carácter violento primigenio que ahora disfraza de instinto de supervivencia en un ambiente hostil para caer bien a los movisteros. Rememora que iba siempre armado con un manual de autodefensa llamado stick de hockey con el que defenderse en la jungla urbana. Qué mono. Qué alma tan llena de bondad. Respuesta formácea al entorno podrido del rock and roll. Cada vez más parecido a Nosferatu, cada vez haciendo menos canciones buenas, cada vez reconciliándose más con todo el mundo, neo hippies veganos, hipsters de charla literaria, carrozones con nostalgia desorientada y un día de estos, hasta amantes de los pasodobles. Todo era un chanza sin maldad, chicos, es que no lo supisteis entender. Los neonazis no eran neonazis y los skinred tampoco. Los grupos de la movida eran tontos y no sabían tocar. Sólo eran auténticos Loquillo y Gabinete. Al menos se desvelan datos desconocidos o poco conocidos, todo no es ilegalpropaganda. Lo de la salida de Iñigo, el papel de técnico de su hermano, los productores. Faltan las declaraciones de la otra parte, todos los que tienen que comentar las salvajadas de Jorge sin que haga tanta gracia.