Hace bastantes años que la política y los políticos han entrado en caída libre, en lo que ha prestigio social se refiere. Por otra parte, cuando se generaliza se puede molestar a alguien, pero vaya por delante que en el colectivo hay excepciones, como en todos los grupos grandes. Dicho lo anterior, no puedo reprimirme más y, aunque no me gusta hablar ni de la política ni de sus profesionales, por bien de mi salud no debo decir que el espectáculo que están dando los “tratantes”, que no negociadores, de los votos del político catalán huido, que no exiliado, me parece indigno, no solamente para esta sociedad occidental en la que estamos: año 2024, con una historia no rica, sino riquísima y “curtida en cien batallas”, es que ha superado todo lo que se puede esperar de alguien tan maquiavélico, no en el sentido intelectual, que ha puesto en práctica aquello de que “el fin, justifica los medios”. Porque ¿qué fin es el que persigue?. Lógicamente, no se puede predecir un fin de sosiego y tranquilidad, y solución de los problemas diarios de la sociedad, ni de elevar el prestigio de este país antes llamado España. Lo único que se puede inferir de su servil comportamiento, que no negociación con el huido, es que los dos se están usando mutuamente para conseguir ambos sus respectivos beneficios. Los de uno están claros y no se recata en repetirlos, pero y los del otro ¿cuáles son, de vedad?