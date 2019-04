Fran Fernández dijo que el Almería tenía por delante siete finales y la primera ya está aquí. Será ante un Oviedo que llega con entrenador nuevo y con el mismo objetivo: la promoción de ascenso. También dijo el míster zapillero que espera que el Mediterráneo acompañe, que la gente se vuelve con el equipo como en las citas históricas para tratar de recortar los seis puntos de distancia que hay con el Málaga, sexto clasificado.

Los rojiblancos, que entrenaron este viernes a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, tendrán el sábado jornada de activación física y sabrán entonces los jugadores que entren en convocatoria. Se resolverá entonces la duda sobre José Corpas, después de que el linarense sufriera un esguince en el tobillo izquierdo en Tenerife.

El entrenador advirtió que no se van a tomar riesgos, por lo que se apunta a la posibilidad de que jueguen de inicio Luis Rioja, por la banda derecha, y Juanjo Narváez, que fue el encargado de sustituirle el pasado domingo, por la banda derecha. La recuperación de Juan Carlos Real, que había visto en esa cita del pasado domingo la quinta amarilla que fue anulada por el Comité de Competición tras la prueba videográfica que demostraba que no participó en la jugada por la que fue amonestado, supone mantener en el once a un jugador que ha sido clave en la buena praxis del juego.

El Oviedo, por su parte, inicia en el Mediterráneo su particular Liga de siete partidos en la que parte de cero con Sergio Egea en el banquillo tras la destitución de Juan Antonio Anquela. Los azules afrontan su primera semana tras el cambio de entrenador, y las incógnitas afectan tanto al sistema como a los once elegidos para buscar en Almería una victoria que no consiguen los azules sobre el campo desde hace más de un mes ante el Nástic (2-0).

💡Idea: Persigue al compañero como si fuese el Play-Off.📺 Resultado... 😂 pic.twitter.com/IGZbfN4Xzu — UD Almería (@U_D_Almeria) 26 de abril de 2019

El argentino explicó en su presentación que la plantilla azul da para jugar de muchas formas y que potenciará el posicionamiento de los jugadores, algo que él habitualmente hace con defensa de cuatro y no con la de cinco que venía practicando Anquela. Ya sea con el 4-4-2 o con el 4-2-3-1 como dibujo, será difícil ver una gran revolución en cuanto a los elegidos, aunque futbolistas como Toché y Johanesson -a los que conoce de su etapa anterior como entrenador- suman posibilidades de cara a volver a tener minutos.

La principal novedad de la convocatoria es que Egea deja fuera -por primera vez debido a una decisión técnica- a Javi Muñoz, y al madrileño se unen como descartes Forlín y Omar Ramos, mientras que Jimmy y Viti se mantienen en una lista a la que vuelve Tejera, ya recuperado de su lesión.