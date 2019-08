El Almería afronta la tercera jornada del campeonato con los cincos sentidos puestos en un choque que se presenta como el primer gran examen. Inmerso todavía en la ebullición de los fichajes, el equipo de Pedro Emanuel quiere ir afianzando conceptos y para ello nada mejor que medir su potencial y sus virtudes ante uno de los llamados a estar en puestos de ascenso.

El encuentro ha levantado mucha expectación entre los aficionados, pues el equipo ha comenzado bien el campeonato y los fichajes están ilusionando. Además, gestos como el sorteo de un coche entre todos los asistentes al estadio son el mejor efecto llamada para una parroquia que esta temporada quiere volver a tener alegrías.

Para ello, es fundamental ir sacando puntos en estos primeros partidos de temporada, en los que los rojiblancos se están enfrentando a equipos llamados a luchar por la Primera División. Para hacer frente, los nuevos dirigentes han confeccionado una plantilla llena de estrellas, que poco a poco irá entrando en el once y que necesita de minutos para ir acoplándose. Aunque Emanuel no da muchas pistas, lo normal es que haya alguna novedad con respecto a Santander, pero la espina dorsal puede mantenerse.

El Huesca, por su parte, quiere prolongar el buen inicio de temporada que está protagonizando al ganar en los dos partidos que ha disputado y este sábado también buscará la victoria para seguir en las primeras posiciones de la tabla.

En el descanso del encuentro se hará el sorteo de un vehículo ante notario en el palco, y al final del partido se hará entrega del mismo

Míchel Sánchez, entrenador del Huesca, no ha dado ninguna pista sobre la alineación y, como en la segunda jornada ya sorprendió con dos cambios, también cabría la posibilidad de que entrara en el equipo algún jugador que hasta la fecha no ha tenido minutos. El delantero centro Dani Escriche, que ha jugados los dos partidos de titular, ha tenido problemas físicos en los últimos entrenamientos tras recibir un golpe y no ha viajado con la expedición azulgrana por lo que Cristo González parece que será su sustituto lo que supondría el debut del atacante.

En el resto de posiciones no parece que vaya a haber cambios y tanto en la portería como en la defensa estarán los mismos que jugaron ante el Deportivo. Aunque Michel comentó que podría variar el sistema para jugar con tres centrales no parece probable que lo haga en esta ocasión porque el último fichaje azulgrana, el central portugués Josué Sá, no está totalmente conjuntado con sus compañeros aunque sí que ha viajado con el equipo.