Vida extra por el ascenso para el Almería en Leganés

Nervios, lo que se dice nervios, pues sí, los hay. Es innato al día a día de la afición de este equipo, cada partido se convierte en una visita al manicomio porque han sido muchos los chascos en las últimas temporadas. Sin ir más lejos, el último llegó hace una semana. No es el momento de lamentarse, de mirar a este domingo con intranquilidad, sino que hay que focalizarse única y exclusivamente en lograr el resultado que hace falta en Leganés para que la noche del domingo sea infinita en Almería.

Los de Rubi fallaron ante el Alcorcón cuando estaba todo en sus manos para haber llegado a esta jornada de fiesta. Se falló, pues punto y final. Los jugadores se habían ganado a lo largo de la temporada una vida extra (para lo cual, el gol de Arnau fue oro en paño ante los de Fran Fernández) y la van a tratar de ejecutar esta tarde. No es ningún milagro que los almerienses sean capaces de vencer a un Leganés que no se juega nada. No parece tampoco improbable que valga un empate, puesto que lo normal es que el Eibar le gane al Alcorcón. Es más, es que hasta una derrota puede ser suficiente si el Valladolid no le gana al Huesca. Esto sí es más complicado, pero si los de Rubi pueden fallar, los de Pacheta también. Por eso, este domingo tranquilidad y buenos alimentos.

El conjunto rojiblanco está concienciado de que debe de salir a ganar en Leganés para regresar a la máxima categoría, de la que se despidió en la campaña 2014-15 y desde entonces estuvo al borde del abismo hasta tres veces antes de llegar a las últimas tres temporadas, con dos 'play-off' de ascenso sin suerte y este duelo decisivo del domingo.

A eso se aferran los almerienses para que no haya exceso de confianzas frente a un Leganés que no se juega nada, pero que les pondrá las cosas complicadas. Los de Rubi llegan a Butarque con una buena hoja de servicios, con ocho jornadas sin perder y entre ellas cinco victorias. El técnico del Almería sólo tiene las bajas de Juanjo Nieto e Iván Martos, lesionados de larga duración, pero dispone del resto para elegir un once de garantías, con todos preparados y conscientes de lo que hay en juego.

De hecho, Rubi ha tenido charlas personales con cada uno de sus jugadores durante esta semana, como reconoció este viernes, en una especie de examen mental para calibrar el estado de su plantel y, aunque no ha dado pistas con un último entrenamiento a puerta cerrada, no se prevén muchos cambios en el once.

El Leganés, sin nada en juego pero en buen momento

El Leganés, por su parte, ya ha demostrado estar dispuesto a competir pese a que ya no pelea por nada. Así lo ha hecho en los dos últimos encuentros frente al Eibar, contra el que cayó 2-3 aunque llegó a igualar un 0-2 de inicio, y ante la Ponferradina, ganando por 0-3 en El Toralín para impedir a los bercianos disputar el playoff de ascenso.

Ahora buscarán competir de nuevo en un duelo que será muy especial para el futbolista Javier Eraso, que se despide de la entidad después de haber pasado en ella siete temporadas repartidas en dos etapas. Podría ser además el último partido de otros nombres como es el caso del entrenador Mehdi Nafti, cuya continuidad está pendiente de si el club se vende o no en verano y de la decisión que puedan tomar sobre su cargo unos hipotéticos compradores.

En lo que respecta a los precedentes, estos indican que los andaluces nunca han ganado como visitantes en la ciudad del sur de Madrid. De esta manera sus seis visitas se saldaron con cuatro triunfos locales y dos empates.

De cara a esta cita la plantilla llega con las bajas por lesión de José Luis García del Pozo 'Recio' y de Luis Perea. A esas ausencias se suman por sanción Seydouba Cissé, Allan Nyon y Yacine Qasmi. Además Rubén Pardo es duda por molestias.