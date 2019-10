El Almería quería poner fin a su mala racha en Riazor, donde esperaba un Deportivo también cargado de necesidades. Tras las derrotas frente al Cádiz y Sporting, y sobre todo por la mala imagen dada en El Molinón, Pedro Emanuel introdujo varias novedades para tratar de cambiar la dinámica. Aunque el equipo estaba teniendo problemas en defensa, el míster apostó por un once bastante ofensivo.

Sorprendió ver al lateral izquierdo Iván Martos como central y a Valentine, que es central, en el banquillo. Emanuel confiaba en un partido de control y mucho ataque, con la sorpresa de Appiah como titular, para sufrir lo menos posible en defensa. Es cierto que Anquela llegaba criticado y con el despido rondando, pero el jiennense es un hombre experto que sabe jugar este tipo de partidos.

El partido comenzó como podía esperarse con ese once: control local y peligro por las dos bandas. El Almería sufría, no demasiado en cuanto a ocasiones, pero no se encontraba cómodo. Conforme pasaban los minutos, los rojiblancos se fueron quitando la presión, sobre todo cuando los de Emanuel encontraron la autopista que tenía Silva por la izquierda. Su segunda llegada acabó con un gran pase hacia Vada, cuyo remate fue despejado sin querer por Juan Muñoz. Los rojiblancos habían dado un paso al frente, el argentino estaba moviendo bien al equipo.

Dos buenas intervenciones seguidas de René, tras dos faltas frontales en contra, evitaron que el Dépor cogiera ventaja. Los de Anquela apretaron en los últimos minutos de la primera parte. Los almerienses no estaban sufriendo, pero no tenían la regularidad en su juego de las primeras jornadas, atacaban a ramalazos pero sin demasiadas ideas.

La segunda parte arrancó con un choque de cabezas que dejó a Silva varios minutos conmocionados. Segunda vez salían los servicios médicos, tras un feo gesto que hizo la rodilla de Petrovic. Por fortuna, ambos pudieron seguir jugando. A los 52 minutos, una buena recuperación de Lazo acabó en los pies de Juan Muñoz, pero no fue rápido en el remate. El rechace acabó en los pies de Appiah, que no pudo ajustar al palo.

Tres lesiones rojiblancas

Cinco minutos después, el extremo gaditano también tuvo problemas en su tobillo y, éste sí, se retiró lesionado. Corpas entró por él, justo antes de la mejor ocasión del partido. Gran contra montada por Petrovic y Vada, que acaba con un pase en profundidad a Juan Muñoz. El sevillano sacó un gran disparo cruzado, que se estrelló en la misma escuadra de la meta de Dani. Faltaron escasos milímetros apra que el Almería se adelantara. En esa misma jugada, Silva sufrió un pinchazo en el isquio y tuvo que dejar su sitio a Valentine, que debutó.

La mejor ocasión había sido rojiblanca, pero el partido estaba volcado hacia la meta de René. El Deportivo apretaba, colgaba un balón detrás de otro y en cualquier rechace podía generar peligro. Para más inri, De la Hoz también cayó lesionado del tobillo. Tres cambios fruto de tres lesiones. La enfermería se le está empezando a llenar a Emanuel.

El Deportivo se estaba mereciendo el gol en esos minutos. Balones colgados, saques de esquina y la presión ambiental que se incrementaba. Hasta que a falta de cinco minutos, Montero le dio un manotazo a Maras en el área rojiblanco y Sagués Ocoz dejó a los locales con uno menos tras consultar con el VAR. Pero incluso con uno menos, como ocurrió ante el Cádiz, el Almería no se hizo con el balón y el Deportivo siguió acosando al Deportivo.

Doce saques de esquina botó el Deportivo por cero el Almería. Es cierto que los rojiblancos tuvieron sus ocasiones, pero necesitan hacer mucho más para ganar

Estos minutos finales no ocultan el mal momento almeriense, que cierto es que tuvo en un disparo aislado de Coric otra buena ocasión. René, en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, salvó por su parte también a su equipo en el descuento. Dos puntos sobre doce posibles y con una sensación irregular ante el vicecolista de la categoría. El Almería corta la racha de dos partidos seguidos perdiendo, pero no recupera el juego y las buenas vibraciones que le permiteron ponerse de líder hace un par de semanas. Trabajo por delante para Pedro Emanuel después de esta larga semana de partidos.