En un audio enviado por el gabinete de prensa del club, puesto que los jugadores están en Gijón y esta tarde viajan a La Coruña, Pedro Emanuel analizó así estos duros días. "Es un momento en el que tenemos que trabajar más. Sabemos que el Deportivo también viene en un momento malo, que viene con mucha presión y tenemos que hacer nuestro trabajo para disputar los puntos. Va a haber más disputa que buen juego y queremos dejar una imagen muy distinta a la de Gijón", en un claro ejercicio de autocrítica: "No vamos a poner paños calientes, hay que asumir que fue un mal partido y sólo pensamos ya en el próximo partido. Es importante dar un paso atrás para luego dar dos al frente".

Estos días de reflexión en Asturias le ha venido bien al grupo para reflexionar. "Hay que gestionar al grupo en las cosas que no hemos hecho bien y después hay cuestiones personales, que también intentamos tratar para que los jugadores se sientan importantes. Es bueno que haya un partido pronto para recuperar nuestra buena imagen", y volver a coger el camino de las primeras jornadas: "No se nos ha olvidado que esto es una maratón, cada día tenemos que ser mejores, aunque sabemos que no todos los días van a salir las cosas como nosotros queremos", indica Pedro Emanuel.

Sobre el Deportivo, el míster dijo lo siguiente: "Tiene mucha calidad, aunque no está pasando por un buen momento. Riazor es un estadio que aprieta mucho, tanto para lo bueno como lo malo. Es un partido muy importante en el que los futbolistas tienen que demostrar su madurez".