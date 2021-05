La promoción, de consuelo a necesidad para el Almería

No hace muchas jornadas que José Gomes hablaba del ascenso directo como “el objetivo que vamos a conseguir”. Es más, tras la victoria en Gerona por 0-1, los rojiblancos se colocaron segundos por méritos propios. Por entonces, no era descabellado que el Almería podía haberle dado caza al líder Mallorca. Lo que sí parecía fuera de toda lógica es lo que ha pasado, que desde que alcanzara la cima de la montaña, se cayera de una forma tan grotesca.

Mohamed El Assy fue claro en la rueda de prensa de presentación de Rubi: el cese de Gomes viene provocado porque había un pacto oral por el que esta temporada había que subir sí o sí y la propiedad ya veía que el equipo lleva dos meses cuesta abajo y sin frenos. El ascenso directo ya es un imposible, el Almería ha hecho todo lo que estaba en su mano para no alcanzarlo y eso que el Mallorca se ha mostrado irregular, pero no tan fuera de forma y negado como los rojiblancos, que no vencen un partido desde Semana Santa.

Tal y como están las cosas, Turki Al-Sheikh ya firma hasta repetir el cuarto puesto de la temporada pasada, en la que cuatro entrenadores pasaron por el banquillo rojiblanco. Entonces la clasificación estaba a caballo entre mal menor y decepción; ahora el sentimiento de decepción es mucho mayor, pero asegurar el factor cancha a favor aunque sólo fuera en la primera eliminatoria, haría que el nudo de la corbata apretara mucho menos.

Y es que viendo al Almería y sus perseguidores, el play off no está ni mucho menos asegurado. El ritmo que ayer impusieron, por ejemplo, Leganés y Sporting en su partido no lo aguantan los rojiblancos. La sobriedad defensiva que mostraron ambos conjuntos, la alegría y el descaro que tiene el Girona o el buen fútbol que practica el Rayo Vallecano, están muy por encima de los argumentos que tiene el Almería. Eso sí, los rojiblancos cuentan todavía con una corta ventaja de puntos que es el mejor aval que puede tener Rubi de cara a las últimas jornadas.

El calendario es bastante asequible aunque el equipo tiene que dar un giro de carácter, actitud y contundencia en defensa

Del choque ante el Oviedo, en cuya segunda parte se vio la peor versión almeriense, no se puede extraer ni una lectura del Almería de Rubi, todo es legado de Gomes. El técnico catalán tiene cinco semanas por delante para dar pinceladas tácticas, puesto que un planteamiento nuevo requiere mucho más tiempo de aprendizaje, pero sobre todo imprimir una disciplina defensiva inexistente. El argumento físico es la excusa perfecta, pero una plantilla como la almeriense, con el régimen de rotaciones de la primera vuelta, no puede estar exhausta. Se cae porque se desconecta, porque quiere practicar un fútbol para el que no tiene los jugadores idóneos, como es el de defender sin balón un resultado favorable. Rubi se percató de ello e hizo un análisis crítico y bastante certero el pasado sábado.

El calendario que les queda a los almerienses no es para temblar: Tenerife que nada se juega, Albacete, Cartagena, Logroñés y, para finalizar, la prueba de fuego: Sporting. Para entonces, el Almería debe de ser otro si quiere tener opciones.