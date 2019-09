Mano derecha de Manolo Sedeño e incansable 'fontanero' de Unicaja Costa de Almería. Está para tapar. Presto y dispuesto siempre a realizar cualquier chapuz que le proponga el club, desde controlar el material hasta organizar los viajes, pasando por entrenar a diario con el equipo y llevar las estadísticas de los partidos, pocos disfrutan más que él luciendo el nombre de Almería por España y, esta temporada, de nuevo por Europa.

–Unicaja vuelve a Europa, había ganas de decir esto.

–Llevábamos años con la idea de hacerlo y por fin este año tenemos los apoyos económicos para asistir. Estamos ilusionados por las tres competiciones españolas que afrontamos y, cómo no, con esta Challenge Cup, que espero que atraiga a mucha afición.

–Hábleme de la plantilla que han confeccionado.

–Cada equipo que hacemos es para ganarlo todo, estamos con mucha esperanza puesta en este grupo de jugadores. En la primera semana tenemos muy buenas sensaciones, es un equipo trabajador, comprometido y con mucha calidad humana y deportiva. Es el momento de trabajar duro para sacar lo mejor de sí mismos durante la temporada.

–Guille se encarga del mercado, ¿cómo funciona?

–Siempre con entrenador y presidente, está claro. Vemos lo mejor que hay y cómo encaja en nuestro proyecto deportivo y en nuestro presupuesto. Una vez que tenemos las renovaciones perfiladas de la temporada anterior, afrontamos las necesidades para completar una plantilla competitiva.

"Manolo [Berenguel] para mí es un ídolo, es un orgullo trabajar con él y ganar títulos ahora como entrenador”

–Estadístico y segundo entrenador, ¿cómo se compaginan?

–Yo soy lo que me digan, soy un hombre de club, un hombre de Unicaja Almería. Tengo tiempo para ello, echo muchas horas en mi casa y estoy encantado de hacerlo. Voy a estar siempre dispuesto para lo que me pidan Manolo [Berenguel] y Ramón [Sedeño].

–¿Cómo es trabajar con Manolo Berenguel?

–Un orgullo. Siempre cuento una anécdota que ocurrió en 1999 con Manolo aún jugando, años en los que viajaba con mi padre para seguir a Unicaja. Después de un torneo de Elche,vi pasar cerca a los jugadores, altísimos todos por lo que estaba bastante tímido, y se me acercó Manolo a darme conversación. Para mí, es un ídolo y me siento muy orgulloso de verlo ganar títulos ahora como entrenador y estar con él.

"Nunca iremos a un partido a pasearnos, a la plantilla le transmito que hay que darlo todo por esta camiseta”

–¿Mismo rivales en España que siempre?

–Lo vamos a ver en las próximas semanas. El primer enfrentamiento duro que vamos a tener es Teruel en la Supercopa de España. No podemos descartar a Ibiza, Palma, Soria...

–¿Unicaja vuelve a Europa para probarse o busca la ‘final four’?

–Nosotros hemos hecho un equipo para ganarlo todo, incluso la Challenge. Nunca iremos a un partido a pasearnos, a los jugadores les transmitimos que hay que ir a darlo todo, para llevar el nombre de Unicaja Costa de Almería a lo más alto. Que nadie puede pensar que un jugador de este club no ha dado hasta la última gota de sudor en cualquier competición por defender esta camiseta y estos colores.

–¿Cómo fue la experiencia como estadístico con Marruecos?

–Ilusionante. Fue algo inesperado, me llamaron una semana antes y me dijeron que necesitaban un estadístico porque había cambiado todo el cuerpo técnico de la selección. No me decidí a la primera, porque era una experiencia nueva para mí, pero al final acepté y no me arrepiento lo más mínimo. He conocido una nueva cultura, unas nuevas costumbres y una forma diferente de entender el deporte. Agradecido a la Federación de Marruecos y al club por permitirme ir [quedaron en cuarta posición de los Juegos Africanos].

–¿Va a repetir?

–Ya me han comunicado que quieren seguir contando conmigo y será tema de cuadrar los horarios y compaginar las fechas, puesto que coinciden partidos internacionales de Marruecos con nuestra Superliga.