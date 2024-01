El Poli Almería y el Almería B disputan el segundo capítulo del derbi

Segundo capítulo del derbi almeriense el que vivirán este domingo al mediodía el Poli Almería y el Almería B en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde los primeros tan solo han caído en una ocasión en la presente temporada. Un encuentro en el que siempre hay algo más que tres puntos en juego. Ambos equipos se vuelven a ver las caras, unos con el ánimo de tomarse la revancha tras la derrota en el choque de ida en el Anexo y otros con el objetivo de volver a hacerse con la victoria ante sus vecinos.

Aunque en situaciones clasificatorias diferentes, en un derbi poco importa lo que pueda decir la tabla y es el terreno de juego el que dicta sentencia. Si el conjunto dirigido por Carlos Hinojo se encuentra situado en la zona tranquila y con siete puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, los de Alberto Lasarte ocupan puestos de play off. No obstante, los dos representantes de la capital almeriense en el grupo IX de Tercera RFEF llegan a la cita después de no llevarse la victoria el pasado fin de semana.

Un importante empate sacó el Poli Almería, que encadena ya tres jornadas sin vencer, en su visita al Torre del Mar, segundo clasificado, mientras que el filial puso fin a su dinámica positiva tras caer en casa frente al Atlético Malagueño. Una derrota con la que el conjunto de Lasarte bajó hasta la quinta posición después de que lograra escalar hasta la tercera plaza. Así, ambos tratarán de volver a la senda de la victoria y conseguir su primer triunfo en esta segunda vuelta del campeonato.

Además, los rojiblancos de pantalón azul tratarán de romper la estadística negativa que le pesa en sus partidos frente al filial de la UD Almería. Hasta en cuatro ocasiones se han enfrentado en partido oficial y todas ellas se han saldado con victoria de los que este domingo ejercerán de visitantes. Asimismo, esta será la segunda vez que el Almería B visite la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde goleó cero a tres con tantos de Aitor Puñal, Fermín y Serpeta y en el que estuvo presente Arvin Appiah, el fichaje más caro en la categoría de plata.

Para este encuentro Carlos Hinojo seguirá teniendo la baja del centrocampista Dani Garzón, quien cumplirá su segundo partido de sanción tras su expulsión en Mancha Real. Mientras, Alberto Lasarte en esta ocasión podrá contar con todos sus efectivos después en algunas de las últimas fechas no hubiera podido disponer de todo su plantel ante las necesidades del primer equipo, que cayó goleado ante el Alavés en el Power Horse Stadium este pasado viernes.