El sueño es posible

Era muy complicado creer hace no muchas semanas, pero El Ejido Futsal en ningún momento ha dejado de hacerlo este final temporada. A tan solo un encuentro están los celestes de conseguir un billete para el play off de ascenso a la máxima categoría. Algo que parecía impensable cuando hace poco más de un mes los ejidenses caían en Martorell y necesitaban prácticamente de un milagro para conseguir la gesta. Gesta que ahora más que nunca se ve posible, si bien no deja de ser arduo complicado puesto que el conjunto que dirigido no depende de sí mismo e incluso la victoria este sábado en su partido frente a O Parrulo podría ni siquiera servirle. Aunque poca importancia deben darle a ello, puesto que la primera premisa es que los del Poniente sumen los tres puntos en esta última fecha del campeonato en la categoría de plata. Todo ello mientras Full Energía Zaragoza, del que les separan tres puntos, debe caer en su visita a Ibiza para que el sueño del play off se convierta en una realidad. Es en estos momentos cuando a este periodista se le vienen los recuerdos de aquel play off que el conjunto celeste disputó en la temporada 2020-21 cuando tan solo era un recién llegado a la categoría de plata. En aquella ocasión los ejidenses estuvieron a tan solo unos segundos de poder devolver al fútbol sala almeriense a la élite, cuando todo parecía que a los celestes no se les iba a escapar un histórico ascenso frente a Manzanares, los almerienses acabaron recibiendo la parte más cruel de este deporte. Un tanto de los manchegos dejaba a los ejidenses sin victoria y en la tanda de penaltis era su rival el que se acababa llegando el segundo choque y mandando la eliminatoria al tercer y decisivo encuentro, en el que los celestes acabaron cayendo. Todavía quedaba una bala más, en esta ocasión frente a Burela, pero la suerte acabó cayendo del lado de los gallegos. El fútbol sala almeriense estuvo más cerca que nunca de volver a contar con un representante en la máxima categoría. Un duro golpe del que puede que a El Ejido Futsal le toque reponerse ahora. La misión ni mucho menos será sencilla, pero mientras sea posible por qué no soñar. El sueño está vivo.