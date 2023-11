De vez en cuando salen nuevas cosas de The Beatles. Es más, no han dejado de salir desde que se separaron. Recopilaciones, sobre todo. Hay más recopilaciones que discos originales. Vale, antes, el rollo era que sacaba tantos singles que luego no incluían en ningún long play que había que ponerlos en LPs y ya sacaron de estos un montón cuando aún estaban juntos, es decir, no los sacaron ellos sino la compañía discográfica que tenía los derechos para recopilar todo lo que le diese la gana con o sin aprobación de los susodichos. Lo más esperpéntico de todo es que sacaron dos megarecopilaciones conocidas como disco azul y disco rojo a la que mucha gente se sigue refiriendo como sus mejores discos junto con el disco blanco. Luego vinieron los documentales, el anthology (un megadocumental con revisión de muchas canciones y colaboración de los tres beatles aún vivos) que colaron junto con la primera canción resucitada, Free as a bird (una canción semicompuesta y mediograbada de John Lennon en solitario que refritaron como de los cuatro puliendo y grabando los otros tres encima). El esperpento que emocionó a los beatlemaníacos de pro se repitió con otra, Real Love y tenían otra más que no lograban destrozar porque básicamente era una grabación casera pero que la ia de ahora lo consigue para regocijo de los mismos de antes y para que todo el mundo diga sandeces en las radios y en las redes societys. Ni es la última canción de The Beatles, y sino al tiempo, ni es una canción de The Beatles, ni la compuso John Lennon para Paul, ni es una buena canción y el falso santo John estará maldiciendo la hora en que la grabó en una cinta de casette y no le pegó fuego. De John Lennon al poco de su muerte ya se sacó un disco infame (Milk and Honey) hecho de canciones descartadas de su último disco (Double Fantasy) que por alguna razón fueron descartadas. Luego con tal de no parar nunca de sacar réditos, los derechohabientes de yamuerto se montaron el rollo de que eran las canciones que iban a formar parte del siguiente disco. Y así nos lo creemos todo lo que dicen y hacen sobre de un grupo que dejo de existir en 1970 (y de malas maneras) y un músico que murió en 1980 (y de igual mal forma) y que jamás dijo nada sobre que quería formar parte de nada con los demás beatles nunca. Y lo advirtió en una canción, nadie te quiere salvo cuando estás bajo tierra. Y que razón tenía el jodío.