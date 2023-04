España asumirá, por quinta vez, la responsabilidad de ejercer la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023. Antes, el 12 de mayo, el mismo día del inicio de campaña electoral, el presidente de Estados Unidos recibirá al presidente del Gobierno en la Casa Blanca. ¡Que Bernardo de Gálvez nos ampare! Su retrato, con la frase en español "Promesa hecha. Promesa cumplida" está en el Capitolio. La contribución de España a la independencia de los Estados Unidos fue vital. Bernardo de Gálvez (Macharaviaya, Málaga,1746-Tacubaya, Ciudad de México, 1786) encarnó dicha ayuda. Queridos lectores, me comprometo a hablarles con detalle del héroe de Pensacola y virrey de Nueva España. El diccionario de la RAE define diplomacia como "Rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales. Conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los Estados". En Albox (1940) nació Inocencio Arias Llamas, uno de los diplomáticos españoles de mayor e interesante trayectoria. Leer sus libros, escuchar sus conferencias y entrevistas, invita a la investigación y la reflexión. Una de las definiciones más interesantes de este crucial ámbito de la política, se la debemos a Peter Ustinov (Londres, 1921-Genolier, Suiza, 2004) Brillante actor, director de ópera, cine y teatro. Dramaturgo y columnista en periódicos y revistas. Afirmaba "Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo que piensan. A los políticos no les gusta pensar lo que dicen". El ministro de Asuntos Exteriores fue entrevistado en TVE el 19 de abril. Habló de la delicada situación de Sudán, sumido en un conflicto que parece no tener fin y que se ha vuelto a recrudecer en estas últimas semanas. El domingo 23 comenzó la operación de evacuación de los 80 conciudadanos españoles que viven en Jartum. Respecto al encuentro en la Casa Blanca afirmó el ministro "Esta visita demuestra el liderazgo del presidente en la escena internacional y que la política exterior española y España, están en este momento tan complejo y convulso en el mundo, donde los españoles quieren que esté. En muy pocas semanas el presidente habrá visitado Pekín y Washington". Después de Sánchez, visitó China el presidente francés Macron. Xi Jinping se refirió al mandatario galo como "el primer líder occidental que visita China". Contrastes diplomáticos.