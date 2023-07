No es para tirar cohetes, pero los que temíamos la llegada de un gobierno presidido por Núñez Feijó y con Santiago Abascal al acecho, nos sentimos aliviados con el resultado de las elecciones. No es mi estilo dogmatizar cuando expreso una opinión que, lógicamente, tendrá sus detractores, pero es evidente que la oposición que ha hecho el PP durante la pasada legislatura, no le ha dado buen resultado. De los motivos por los que se ha opuesto a la mayoría de las leyes que han sido aprobadas en el Parlamento poco sabemos, y de las alternativas, en el supuesto caso de que consiguieran gobernar, lo único que han repetido hasta la saciedad es que había que derogar el sanchismo. Cuatro años dando la matraca acusando a Pedro Sánchez de su interés por permanecer en la Moncloa, de viajar en el Falcon y de pactar con quienes quieren romper España. Yo siempre he pensado que cualquiera que se presente a presidir el Gobierno lo hace precisamente, valga la redundancia, para presidir el Gobierno, y si eso conlleva residir en la Moncloa, es allí donde tendrá que vivir. Siendo así, está claro que Pedro Sánchez gobierna de la mejor manera que considera para permanecer en la Moncloa. Otra cosa de lo que se le acusa es de la utilización del Falcon, un avión que está a disposición del presidente del Gobierno y que ha sido utilizado por todos sus antecesores. Qué quieren que les diga, yo no me imagino a un presidente del Gobierno de España haciendo cola en un aeropuerto cada vez que tenga que desplazarse. No sólo por tratarse de un medio de transporte adecuado para llevar a cabo la actividad que desempeña, sino por razones de seguridad. Un presidente sobre el que se despliega tanto odio sin ningún disimulo, debe de estar protegido ante cualquier desafuero de un perturbado. No sería el primero. En cuanto a la acusación de que gobierna con los que quieren romper España, si el PP se refiere a los partidos independentistas, no conozco a ningún independentista que se siente en la mesa del Consejo de Ministros. Otra cosa es que prefieran un gobierno presidido por Pedro Sánchez a un gobierno presidido por Núñez Feijó, y voten a favor de la investidura del primero y de las leyes que consideren oportunas. Si así fuese, no está previsto en la Constitución la posibilidad de invalidar dichos votos. Y la última ocurrencia de Núñez Feijó, “Sanchismo o España”, ¿Quiere decir que votando a Pedro Sánchez se pierde la nacionalidad española? Por favor.