Si le echamos un vistazo al mapa de España, el PP Gobierna en Andalucía, Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla León, Aragón, Galicia, Cantabria, y Baleares. Y comparte gobierno con Coalición Canaria. Si las cito, es para mostrar el poder que tiene la derecha para desarrollar una buena gestión que pudiera lucir, con el fin de atraer la voluntad de la ciudadanía. Pero si observamos el comportamiento de los presidentes de dichas autonomías, desde el día que tomaron posesión no han abierto el pico para mostrarnos alguna de las mejoras que hayan podido llevar a cabo. Si le ponen un micrófono delante, no lo utilizan para contarnos algo referente a las tareas que desempeñan para mejorar la situación, sino para arremeter contra Pedro Sánchez y su gobierno, que es lo fácil. Supongo que, el que más y el que menos, habrá oído, por ejemplo, que hay quejas sobre el funcionamiento de la sanidad pública. Nada se sabe que hayan hecho o que se hayan propuesto hacer para solucionar problemas sobre la sanidad. Parece ser que resulta más cómodo y eficaz para ganar adictos, organizar una estrategia contra el Sanchismo, que ponerse a trabajar. Si tuviera que hacer referencia a la labor que desempeñan como presidentes de comunidades autónomas, destacaría su presencia encabezando manifestaciones contra el Gobierno. La última convocatoria tuvo lugar el pasado 28 de enero con motivo de la ley de amnistía, que, al parecer, es un tema prioritario para todos y cada uno de los presidentes autonómicos, por encima de las materias sobre las que tienen competencia. Pero hay que reconocer que subirse en un autobús, colocarse detrás de una pancarta y gritar no a la amnistía, cuesta menos trabajo que solucionar el problema de las listas de espera. Y si analizamos las armas que utilizan para hacer oposición, tampoco se quiebran la cabeza. Cuando se oponen a cualquiera de las propuestas legislativas, no se toman la molestia de analizar su contenido y ofrecer una alternativa; se limitan a sacar a relucir cualquier argumentario, que se reduce a una palabra o a una frase muy fácil de aprender. El último al que hice referencia en esta misma columna, hace un par de semanas, fue la palabra amnistía que ya ha sido sustituido por la palabra humillación. Ahora la consigna para cualquier dirigente del PP que tenga la oportunidad de hablar en público, consiste en decir que Pedro Sánchez es humillado por Puigdemont. Con eso es suficiente para ganarse el sueldo.