¿Es momento?

Decía Santa Teresa de Jesús que "en tiempos de tribulaciones, no hacer mudanzas". Y en el mundo empresarial se dice que hay ocasiones en que es mejor consolidar que crecer. En general, en la vida hay etapas en las que es bueno intentar avanzar, y otras en las que lo conveniente es un a modo de quedarse quieto. Fijémonos en el cazador y el posible cazado: cuando uno de ellos, el que sea, oye un ruido se queda quieto expectante.

Eso lo podríamos aplicar al momento político que estamos viviendo: inmersos en un entorno agobiante para gobernantes y gobernados, a nivel mundial, curiosamente, la única habilidad de nuestros políticos es juntarse, por una parte, lo más extremo de lo extremo para conseguir, aunque sea a fuerza de "losetillas" de las que empleaban los romanos en los mosaicos, construir un camino a la escalinata de la Moncloa, y por otra parte, y de paso, zaherir a personas e instituciones. Por si sirve de algo en este texto, traeré otra cita de Santa Teresa de Jesús: "los extremos no son buenos ni en la virtud".

Las anteriores citas son un a modo de instrumento para decir que: ¡con la que está cayendo! Y ¡con lo bien que hemos vivido con el talante de la transición! ahora vienen a decirnos que no sabíamos lo mal que lo estábamos haciendo, que no sabíamos la de errores que hemos cometido, que no hemos hechos dos cosas seguidas bien, que lo que tenemos: que les permite a ellos hacer lo que están haciendo, eso no era libertad.

Pues miren, un ejemplo de libertad y buen talante es pedir, razonando y con educación, cambiarse de comunidad, como ha hecho León y que casi está pasando desapercibido hasta en una tierra como Almería, en la que no me extrañaría nada que un día nos despertáramos con una noticia parecida: salir de Andalucía, como el que va a comprar el periódico, y largarse al Levante. ¿Por qué no?. Ya no estamos como decían los otros, en "una unidad de destino en lo universal". Pero sin embargo, sigue siendo cierto que "la unión hace la fuerza", por lo que no hay que descartar un reacomodo de Murcia y Almería, y unir la oferta agrícola tan semejante de ambas, así como los problemas tan semejantes que nos preocupan. Dicha unión serviría para tener más fuerza en los mercados y ante los problemas.

Así que a ver si los muñidores de gobiernos se enteran de: dónde vivimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, pero eso si: usando procedimientos actuales y no trasnochados y además fracasados. Por tanto, hagamos lo que hacemos los químicos: los experimentos con gaseosa y en la casa de uno