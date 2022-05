Tradición: el Almería siempre asciende a Primera en casa

Hasta el momento, el fútbol ha querido que el Almería suba a la Primera División del fútbol español ante su público. Y parece que el destino va a convertir esto en tradición. Se esfumó a las ocho de la tarde del pasado sábado la posibilidad de subir en diferido, esto es, con pinchazos de Valladolid y Eibar, pero a cambio se abre la posibilidad de hacerlo el próximo sábado ante el Alcorcón en un Estadio de los Juegos del Mediterráneo que estará a reventar. Como estuvo en mayo de 2007. Como estuvo en junio de 2013. Como estuvo el Franco Navarro en junio de 1979.

Los tres ascensos anteriores a la máxima categoría fueron en casa, a caballo entre la primavera y el caluroso verano almeriense. El primero tuvo lugar en junio de 1979. Fue el 10 de junio ante un abarrotado ‘Franco Navarro’ desde dos horas antes del comienzo del partido, a la AD. Almería le bastaba ganar a un Castellón que no se jugaba nada para lograr lo que nadie sospechaba nueve meses antes: ascender a Primera división.

Almería era una fiesta. Hasta se cortó el tráfico por el Paseo para que desfilara la Peña Los Churros con su parafernalia musical Paseo arriba y Paseo abajo. A las cinco de la tarde, la ciudad entera subió tras ellos al campo. Se metieron 23.000 personas en una campo cuya capacidad era de 14.500 espectadores. Quienes estuvieron allí lo recuerdan como si hubiera sido la semana pasada. Pocos minutos faltaban para las siete de la tarde, cuando ambos equipos saltaron al campo en dos filas, con el buen colegiado Ramos Marcos (que ascendió también aquel año) en medio. El campo se venía abajo. La histórica alineación Maguregui fue: César; Paniagua, Piñero, Óscar López, Maxi; Garay, Jeromo, Martínez; Rojas, Rolón y Rozas (Abarca 60’). Los goles de Jeromo (24’ esta vez no fue de penalty), Rojas (31’) y Rolón (61’) pusieron el 3-0 en el recordado marcador de puntillos. Aquello fue la apoteosis.

Los siguientes, en el Mediterráneo

Tras los descensos, descensos administrativos, creaciones, fusiones y demás avatares de la historia del fútbol almeriense, le llegó el turno a la Unión Deportiva Almería. Era la época dorada de Alfonso García, que había cogido el club unos años antes. Temporada 2006-07, Unai Emery como entrenador conforma una buena plantilla, no la mejor de la categoría, pero sí jugadores con ganas de comerse el mundo. Pese a comenzar mal, el equipo se mete arriba. No hay quien le borre el sueño de la cabeza. Llega mayo y el Almería tiene la oportunidad de subir en Lorca, prácticamente descendido, pero pierde sorprendentemente en el Artés Carrasco por 3-1. ¿Oportunidad desaprovechada o ganas de celebrar el retorno a Primera en casa? Posiblemente la segunda opción.

Era un sábado 19 de mayo. Apretaba el sol, lo que no impidió que la afición prefiriera las gradas a las aguas del Mediterráneo. El estadio todavía no tenía las gradas ni los fondos supletorios, eran los de obra con los fosos que se habían instalado para 2005. No cabía un alfiler en las butacas y eso lo agradeció el equipo cuando la Ponferradina dio el primer susto con gol de Rubén Vega nada más comenzar. Pero Ortiz, Uche y Corona le dieron la vuelta al luminoso y pusieron el 3-1 definitivo que desataba la fiesta, la primera en casa de la UDA. Para recordar, aquella alineación de Emery: Westerveld, Bruno (De Palmas, 67'), Mané, Acasiete, Carlos García, Ortiz, Cisma, Cabrera (Corona, 55'), Soriano, Uche y Míchel (Bermejo, 61').

Y el último gran ascenso llegó en junio de 2013. Hubo que esperar hasta el día 22 de ese mes, con la ciudad ya preparando las hogueras de San Juan. El ascenso directo se había escapado en Villarreal, donde el Almería fue mejor y pudo conseguirlo. Al final tocó jugar los play off, donde en la primera y sufrida eliminatoria se venció a Las Palmas (1-1 y 3-1 en la vuelta) y en la segunda se había vencido por 0-1 en Montilivi, con Esteban parando un penalti en la recta final a Felipe Sanchón.

Habían pasado sólo seis años desde el anterior ascenso a Primera, pero el Mediterráneo se había remozado (como volverá a ocurrir este año). Había gradas supletorias en tribuna y preferencia, mientras que los fondos se habían acercado. Eso propició que los 15.000 espectadores que poblaban el recinto de la Vega de Acá pudieran saltar al césped para celebrar el 3-0, con goles de Aleix y doblete de Charles, y el regreso a la máxima categoría. Históricos fueron los últimos minutos, con la gente de pie en el mismo borde del césped, como en los estadios de los años veinte. Al pitido final, el tsunami rojiblanco engulló a Esteban, Gunino, Christian, Trujillo, Pellerano, Corona (Rubén, 84'), Verza, Soriano (Mejías, 80'), Iago (Carlos Calvo, 76'), Aleix y Charles.

Fuera de casa, en Pasarón

El primer y único ascenso de la UDA que se ha vivido lejos del Mediterráneo fue en Pasarón. El Almería entraba por primera vez en la Liga de Fútbol Profesional con sus siglas recién fundadas en unos play off en los que superó al Madrid B, Espanyol B y Pontevedra. En el campo de este último tenía que ganar y lo hizo por 1-2 con varias decenas de aficionados en las vetustas gradas gallegas.

Casuco alineó en la tarde de aquel 29 de junio a Barbero, Armindo, Cervián, Olivares, Manu (Larrosa, 49'), Ramos (Pía, 79'), Esteban, Ortiz, Óscar (66'), Francisco y Raúl. Los goles de Olivares y Francisco se celebraron en las pantallas de la Plaza Vieja y la fiesta se trasladó a la Puerta Purchena, sitio histórico de celebraciones, que posteriormente se trasladó a la Plaza de las Velas, donde el Almería confía estar el próximo sábado.