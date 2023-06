Desde que los conciertos empiezan a su hora el rock es como una residencia de la tercera edad. Las canciones se tocan perfecta y mecánicamente, rugientes pero sin alma. Los 091 todavía dan el tipo, sobre todo el cantante pero todo está milimétricamente pensado y ejecutado. Se distinguen perfectamente las nuevas canciones de las clásicas porque estás las corea el público. El merchandising, aparte de las camisetas, es una pléyade de promoción de los discos que hacen sus componentes en solitario, García, Víctor, no veo a Lapido ni a los propios cero. Rápidamente pienso que Lapido y los cero son un matrimonio condenados a entenderse pero que no se llevan del todo bien. Como un pequeño reguero de tristeza que sigue sin entender como los cero en su momento mucho culto y mucho mito pero al final vendían poco y como Lapido ahora mucho culto y mucho mito pero al final vende poco. Pero parece que a todos les va bien en el rollo de ahora, con sus solitarios y agrupados pero insistiendo en promocionarse individualmente. En el ritual del rock ya no hay discursos, solo un buenas noches, varios gracias y una celebración del 35 cumpleaños del Candil rock de Huércal de Almería como si los cero lo conociesen de toda la vida y como si el festival del Zaidin granadino fuera. No me suena que los cero hayan estado nunca aunque se congratulen de que haya festivales como este que les soplen el caché sin despeinarse ya que no juegan en casa. He estado repasando los carteles de todos los festivales del Candil Rock y efectivamente, ni rastro de los cero aunque sorprendentemente han estado Los Enemigos primigenios y los de ahora y muchos grupos de los que recuerdo vagamente haber ido a ver. Me imagino a alguien diciéndoles a los cero desde el backstage, decid lo de los 35 años, y luego otra vez, vuélvelo a decir. No conozco personalmente a José Antonio García, ni a los otros, ni a nadie del rock realmente, aunque sí ha habido observación y contactos fugaces y cercanos durante años (y décadas) y me lo imagino mascullando vale, lo digo, luego hacemos los bises, hago el numerito de las maracas y nos piramos. Las únicas frases que he intercambiado con él son ¿toda la ropa es de segunda mano? Respuesta: sí. Con Lapido (J.I.) y Víctor un minuto más ya que teníamos amigos comunes cuando Los Ruidos. En resumen, el rock es una puta basura desde que da de comer decentemente a los grupos míticos.