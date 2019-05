El Alcorcón era el convidado de piedra en una mañana en la que no acudiendo al partido, parte del público del Mediterráneo mostró su enfado por la marcha de Fran Fernández al terminar la temporada. Por ejemplo, la Grada Joven anunció que no acudiría y el estadio estuvo huérfano de animación. Sin nada en juego y en plena jornada electoral, lo que restó más gente todavía al estadio, la afición aprovechó para dejar claro que o el club vuelve a apostar decididamente por un proyecto fuerte y sólido o puede perder a quien no le ha fallado en las últimas temporadas: el aficionado.

En ese contexto, los rojiblancos buscaban defender su novena plaza para acabar la temporada lo más arriba posible. Lo hacía FF con varias caras nuevas por las sanciones arrastradas de Mallorca con la peor entrada de la temporada, por debajo incluso del duelo ante el Elche. De hecho, había tan poca gente que no se veían ni pancartas, ni pitos, ni cánticos de protesta. La falta de intensidad se notó a lo largo de todo el partido, sobre todo durante los primeros 45 minutos.

Fernando fue lo único salvable. El portero fue titular por primera vez esta temporada en el Mediterráneo (no jugaba desde la primera jornada ante el Cádiz) y lo hizo parando un penalti a los 9 minutos. El exrojiblanco Juan Muñoz fue el encargado de lanzarlo y Fernando le adivinó las intenciones. Fue el único peligro y lo único reseñable de una primera parte en la que había más emoción en los colegios electorales que en el Mediterráneo.

A partir de ahí, posesión estéril y jugadas en las que había más ganas de quitar la pierna para evitar lesiones que meterla. La segunda parte no prometía más de inicio, nadie quería el balón y el tiempo pasaba a la espera de ver quién fallaba primero atrás y quién acertaba primero arriba. Rioja, el único que medio la intentaba, trotó bien en una acción cuyo centro no pudo rematar Chema. Se ha notado demasiado la diferencia de ritmo entre los titulares y los suplentes cuando ha habido que echar mano de ellos.

Álvaro, pichichi de la categoría, y Real vieron una amarilla que les impedirá viajar a Las Palmas el próximo fin de semana

La siguiente fue para Mayoral, con un disparo que atajó Fernando. A esas alturas, los jugadores ya iban andando y FF volvió a meter en el campo a dos titulares, como Real y Corpas, lo que deja bien a las claras que el zapillero sólo ha confiado en once hombres esta temporada y eso también ha restado frescura a la plantilla. El jiennense, de hecho, la tuvo en su primera intervención después de un fallo de Álvaro ante Lzoain, pero la sacó bajo palos David.

En los últimos minutos, poco más que destacar que los aplausos para Juan Muñoz cuando fue sustituido (también se había aplaudido al roquetero Eddy), pues el sevillano estuvo en el partido de Lugo en el que los rojiblancos bordearon el descenso. Al final, incluso con uno más por expulsión de Bellvis, el marcador no se iba a mover. Final, ahora sí, con pitos de una afición que aguantó dos horas de tostonazo al sol.