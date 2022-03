El PP ya tiene asegurado el gobierno de Castilla y León pero no se le ve contento por lo logrado sino que, muy al contrario, su nuevo lider se muestra contrariado y cargado de excusas para explicar que ha pactado con VOX como mal menor frente a nuevas elecciones. Y, ¿de verdad tenemos que escuchar que esto sólo puede ir de susto o muerte?, ¿de verdad nos merecemos, tal y como está la situación, que alguien nos diga que hay un partido muy malo para esta sociedad y que ese partido acabe obteniendo, sin mayor dificultad y de ese alguien, todo cuanto pide?; Difícil es no llegar a considerar que lo que ahí subyace es que al que nos dice tal cosa hay algo que le preocupa mucho más que ver débil a la sociedad a la que se debe. Y, por cierto, precisamente el único partido que, hasta el momento, ha permitido que gobierne la lista más votada ha sido el PSOE y fue para darle al PP el gobierno de la Nación, y ese gesto jamás le ha sido reconocido ni devuelto.

Creo que ya está bien del "yo no quería pero no me ha quedado otra opción", pues en la labor política de este país, como en la de todos, siempre ha habido y hay otra opción, siempre, lo que pasa es que conlleva más trabajo que volar corto, dedicarse a lo fácil y echarle las culpas a los demás. Esa opción es hacer Política con mayúsculas, esa que dialoga y es coherente, esa que es de vuelo largo y no se mira el ombligo, esa que está al servicio de ciudadanos, no de votantes, esa que está definida y huye de populismos, de ideologías que son el resultado de ir recogiendo átomos hechos de quejas o deseos particulares y de amalgamas de ideas. Como creo que ya es hora de que la mayor crisis económica y social que ha vivido este país desde su guerra civil de paso a ver a los dos partidos más importantes de este país, a los que tienen no solo voluntad política, sino también capacidad de gobernar, (porque, como en todo, una cosa es querer y otra poder) reconocerse en aquella historia de reconciliación y cambio, que uno protagonizó y otro heredó, dialogar y negociar por y para los ciudadanos de este país.

El señor Nuñez Feijoo hablaba hace apenas unos días de abrir una "nueva etapa" del PP bajo su mandato, pues bien, que esa nueva etapa vaya en esa necesaria dirección porque este país va a necesitar mucho trabajo, mucho diálogo, mucha honestidad, mucha lealtad al ciudadano y mucha colaboración entre el partido líder de la oposición y el partido del Gobierno. Hoy todos miramos a Ucrania y, sin duda debemos hacerlo, cómo debemos mirar a la UE y a cada uno de nuestros aliados, pues su suerte será la nuestra, pero tenemos que hacerlo sin desatender lo que aquí nos ocurre, pues es mucho y es preocupante. Una muestra: en apenas una semana Melilla, se ha enfrentado a los mayores saltos a la valla de su historia, con más de 2.500 inmigrantes intentando entrar en nuestro país y decenas de guardias civiles y policías heridos.